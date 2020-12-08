FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020... VGM bursu açıklandı mı? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020... VGM bursu açıklandı mı? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 07:45 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseöğrenim burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Binlerce öğrencinin beklediği VGM üniversite burs başvurusu sonuçları, ortaöğretim burs başvuruları açıklanınca merak edilmeye başlandı. VGM yükseköğremin burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 VGM yükseköğretim burs ücreti ne kadar? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020... VGM bursu açıklandı mı? VGM yükseköğretim ve üniversite başvuru sonuçları sorgulama!

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. VGM bursunu alabilen öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay burs verilecek... Geçtiğimiz aylarda yapılan VGM üniversite bursu başvuruları 30 Ekim tarihine kadar devam etmişti. VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020 ne zaman açıklanır merak eden adaylara, geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süresini baz alırsak yeni yılda açıklanabileceğini belirtelim. Peki 2020 VGM yükseköğrenim burs ücreti ne kadar? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yükseköğrenim burs başvuruları hakkında yapacağı duyuruyu bekliyor. VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları 2020 ne zaman açıklanır merak eden adaylara, geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süresini baz alırsak yeni yılda açıklanabileceğini belirtelim. VGM ortaöğrtim başvuru sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği sonuçlarda gecikme yaşanıyor. VGM başvuru sonuçları kuruma ait resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve T.C. kimlik numarası ile sorgulama ile öğrenilecek. Peki VGM yükseköğremin burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca VGM bursunu alacak. Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM üniversite bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Aynı şekilde VGM yükseköğrenim bursu başvuru formundan işlem de yapılacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,

Anasınıfına devam eden öğrenciler

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

![VGM yükseköğrenim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BAŞVURUSU YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER!

Başvuruları bilgisayardan yapmak daha sağlıklıdır.

Başvuru kılavuzu başvurudan önce okunmalıdır.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olması gerekir.

Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Ödemeler bugün başladı!Ödemeler bugün başladı!
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
Devlet Personel Başkanlığı açık kadrolar listesi!
Devlet Personel Başkanlığı açık kadrolar listesi!
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kira zam oranı Aralık 2020... Enflasyona göre Aralık ayı ev kirası zam oranı ne kadar?
Ev kirası zam oranı belli oldu!
POMEM 8 bin polis alımı... 2021 PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları ne zaman? 2020 polis maaşları! 2021 polis alım şartları nedir?
Kamuya 8 bin polis alımı yapılacak!
Memur maaşları zammı 2021 son durum... Emekli, polis, öğretmen, hemşire ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri! 2021 asgari ücret belli mi?
Asgari ücret zammı son durum!
Bankaların güncel kredi faiz oranları... 8 Aralık 2020 Salı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları güncelleniyor!
Aralık Nakdi Ücret Desteği bugün yatıyor.. Kasım ayına ait Nakdi Ücret Desteği ne zaman verilecek? Nakdi Ücret Desteği ne kadar, nasıl alınır?
Ödemeler bugün başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.