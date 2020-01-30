VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 144.425 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 950 puan altında, 144.425 seviyesinde dengelendi.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 145.000 puanın altına gerilemesinin ardından, buradan gelen alımlarla kayıplarını kısmen telafi ederek, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 145.375 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 144.100 ve 143.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, alımların artması durumunda 146.500-147.500 bandının gündeme geleceğini dile getirdi.

