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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 artışla 150.300 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 150.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 150.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 149.000-151.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 149.950 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve Çin'de yayılan koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 151.000 ve 152.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 148.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

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