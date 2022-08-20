FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vize krizi büyüyor! Şimdi de tur iptalleri başladı

Vize krizi büyüyor! Şimdi de tur iptalleri başladı

20.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlar turizmcileri zora soktu. "Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar turlarda iptallere neden oluyor" diyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm hareketlerinin kesintiye uğraması nedeniyle sektörün ciddi bir kayba uğradığını ve yara aldığını aktardı.

Vize krizi büyüyor! Şimdi de tur iptalleri başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan sorunun seyahat acentelerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Bağlıkaya, “Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır” dedi.

Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntıların, hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlar hem de yurt dışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acenteleri için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüşmüş durumda olduğunu belirtti.

iStock-1369515990

ACENTELERİN YÜKÜ ARTTI

Özellikle yurt dışına tur düzenleyen (outgoing) acentelerinin, son üç yıldır dünyayı etkisi altına alan ve seyahatleri durma noktasına getiren salgın döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetin ardından bir de vize sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentelerimizin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açmıştır. Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Pandemi süreci sonrasında tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.

iStock-1363302061

“3 BİN LİRALIK VİZE BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLMİYOR”

Bununla birlikte ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşu da Schengen vizesi çerçevesinde yaşanan sorunların artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentelerimizin tüketici hakları noktasında müşterileri ile karşı karşıya gelmelerine yol açmakta, güven kaybı yaşamalarına neden olmaktadır."

Bağlıkaya, toplumlar arasında barış köprülerinin kurulmasında çok önemli bir misyona sahip turizm hareketlerinin bu tür olumsuz durumlar sonucunda kesintiye uğraması nedeniyle, Türkiye ve dünyada önemli bir sektör olan turizm sektörünün ciddi kayıplara uğradığını ve yara aldığını aktardı.

iStock-1129795820

TURİZMCİ SCHENGEN VİZESİ İÇİN ÇÖZÜM İSTİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak üye seyahat acentelerin yaşadığı bu yıkıcı sorunla ilgili olarak bugüne dek yabancı misyon temsilcilikleri nezdinde pek çok girişimde bulunduklarını, bu yöndeki temasları aralıksız devam ettirdiklerini belirten Bağlıkaya, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ilgili tüm mercilerinin konu ile ilgili gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri girişimleri de sonuna kadar destekliyoruz. Birlik olarak, üye seyahat acentelerimizin faaliyetlerine olumsuz yansıyan Schengen vizesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti makamlarının çözüme yönelik adımları hızlandırması yönündeki talebimizi bir kez daha yineler, konunun ısrarlı bir biçimde takipçisi olacağımızı turizm sektörü ve kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankalara ‘düşük faizli’ kredi çağrısıBankalara ‘düşük faizli’ kredi çağrısı
Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilirKredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…
Anahtar Kelimeler:
schengen vizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Faturasını ödeyemeyince elektrik çaldı

Faturasını ödeyemeyince elektrik çaldı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.