FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Türkiye turunu tamamladı

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Türkiye turunu tamamladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Vodafone Business, verimlilik ve makine takibinden enerji tasarrufuna, dijital tarım istasyonundan bulut depoya kadar en yeni dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’yi dolaşarak işletmelere ulaştırıyor.

Vodafone Business, verimlilik ve makine takibinden enerji tasarrufuna, dijital tarım istasyonundan bulut depoya kadar en yeni dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’yi dolaşarak işletmelere ulaştırıyor. #dijitalleşmeyolunda 12 şehri gezen Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, 3 ay önce Adana’dan başladığı Türkiye turunu İstanbul’da tamamladı. Tur kapsamında toplanan yüzlerce kilo elektronik atığın geri dönüşümünden sağlanan gelirle de Gaziantep ve Adana’da iki kodlama sınıfı kurulacak.

Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturdu. #dijitalleşmeyolunda 12 şehri gezen Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, 3 ay önce Adana’dan başladığı Türkiye turunu İstanbul’da tamamladı. Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip gibi toplam 20 dijital çözümün sergilendiği Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, bu süreçte 8 bin kilometrenin üzerinde yol yaparken 10 bini aşkın kişiye ulaştığı kaydedildi.

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da topladığı ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülen yüzlerce kilo elektronik atıktan elde edilen gelirle Gaziantep ve Adana’da 10’ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı kurulacak. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen ’Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında hayata geçirilecek kodlama sınıflarında civar bölgelerdeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

"Terzi usulü çözüm geliştiriyor"
İTÜ Vodafone Future Lab’de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulü çözümler geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti: "KOBİ’ler Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor.
Şirket olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz çözümleri de diğer şehirlerdeki işletmelerimizle de buluşturmak amacıyla Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile yola çıktık. İşletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi şehirlerini seçmeye gayret gösterdik. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezmeyi planladık ve turumuza Adana’dan başladık. Tırımız daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da işletmelerimizle buluştu. Belediyelerden üniversitelere, sanayiden medya şirketlerine kadar farklı pek çokalanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara dijital çözümlerimizi sunduk ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Vodafone Business Dijitalleşme Tırımız ile 8 bin kilometreden fazla yol katettik. 10 binden fazla kişiye ulaştık. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

"Atıklar kodlama sınıfına dönüşecek"
Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını ve insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamayı hedeflediklerini de belirten Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Vodafone olarak dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik önemli projeler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu ile Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda 10’ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı açıldı. Bu misyonumuzu Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’na da yükledik. Gittiğimiz her ilde çok büyük ilgi gördük. Gittiğimiz şehirlerde elektronik atık da topladık. Topladığımız e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de Gaziantep ve Adana’da çocukların eğitim alabileceği bir kodlama sınıfı açacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
İşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkelerİşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
’Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün AB tescili yolunda sona doğru

’Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün AB tescili yolunda sona doğru

Piyasalarda koronavirüs tedirginliği! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne olacak?

Türk şirketlerdeki Ortadoğu sermayesi yüzde yüzde 21,8 azaldı

Türk şirketlerdeki Ortadoğu sermayesi yüzde yüzde 21,8 azaldı

İşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler

İşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler

Ahşap, ’Şeref Usta’nın elinde oyuncağa dönüşüyor

Ahşap, ’Şeref Usta’nın elinde oyuncağa dönüşüyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili önemli açıklama

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili önemli açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.