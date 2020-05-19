Volkswagen 450 işçiyi işten çıkaracak

Volkswagen Poznan Direktörü Jens Ocksen açıklamasında, işten çıkarma kararından yeni araçlara olan talepte düşüş yaşanmasının etkili olduğunu belirterek, “Dünya genelinde devam eden koronavirüs pandemisi ve zor ekonomik koşullar piyasada belirsizliğe ve Volkswagen Poznan’ın ürünlerine olan talepte ciddi düşüşe yol açmıştır. Küresel durum hiçbir aldanmaya yer bırakmamaktadır. Koronavirüs pandemisi her kıtada ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu durumun sonuçları firmamızca da net bir şekilde hissedilmektedir” ifadelerini kullandı.

2021 yılının sonuna kadar 450 işçinin işten çıkarılacağının bildirildiği açıklamada, işine son verilecek kişilerin büyük oranda geçici iş sözleşmesiyle çalışan işçiler olacağı ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi askıya alan Volskwagen Poznan Fabrikası 27 Nisan’da tek vardiya olarak üretime yeniden başlamıştı. Hijyen ve güvenlik standartlarının gözetilmesi kaydıyla 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 3 vardiyalı üretime geçilen fabrikada üretim tam kapasite yapılıyor. Halihazırda 10 bin işçinin istihdam edildiğini Volkswagen Poznan fabrikası, Polonya’nın Wielkopolska bölgesindeki en büyük işveren konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA

