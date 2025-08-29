FİNANS

Volvo markalı araba aldı bin pişman oldu! Soluğu mahkemede aldı, dev markadan şikayetçi oldu

Gaziantep'te bir vatandaşın bayiden sıfır aldığı Volvo marka elektrikli lüks cip kusurlu çıktı. Serviste kusurlu olduğu kabul edilen araç, 8 ay süren tamirin ardından tekrar sahibine teslim edildi. Mağdur müşterinin, kusurlu malın 8 ay süreyle tamir edilememesi nedeniyle yaptığı değişim talebi ise kabul edilmedi.

Gaziantep'te yaşayan bir vatandaş, yaklaşık 2 yıl önce kentteki Volvo bayisinden o zamanki değeriyle 1 milyon 830 bin TL'ye sıfır XC40 model elektrikli cip aldı. Kısa bir süre kullanılan lüks cip, hata vermeye başladıktan sonra birdenbire sistem kapattı. Daha sonrasında garantili aracı aldığı bayiye götüren vatandaşa aracın elektrik aksamında sıkıntı olduğu ve servise gitmesi gerektiği söylendi.

VOLVO KABUL ETMEDİ

Bu talebi kabul eden vatandaş, servis süresinin 8 ay geçmesi üzerine büyük bir mağduriyet yaşadı. Araç sahibinin, 8 aylık servis süresinin ardından kusurlu olduğu gerekçesiyle yaptığı değişim talebi ise hem bayi tarafından hem de Volvo markası tarafından kabul edilmedi. Yaşadığı mağduriyetin ardından yasal yollara başvuran araç sahibi, marka ve bayiden şikayetçi oldu.
"KUSURLU ÇIKTI"

Mağdur araç sahibi adına açıklama yapan Avukat Suat Gençal, yaşanan süreci anlatarak tüm yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Avukat Suat Gençal, şu sözleri kullandı:

"Müvekkilim yaklaşık 15-16 ay önce dünya çapında sağlamlığıyla ve güvenirliğiyle bilinen Volvo markasından bir elektrikli araç aldı. Aracı aldıktan kısa bir süre sonra müvekkilimin herhangi bir kusuru olmaksızın araçta arıza meydana geldi ve araç tamamen kendini kilitledi. Bunun üzerine araç servise teslim edildi. Serviste aracın bakım ve onarımının yapılacağı, çok kısa bir süre de teslim edileceği söylendi"
"YENİSİ İLE DEĞİŞTİRMEDİLER"

Aracın servis süresinin 8 ayı bulduğunu vurgulayan avukat Gençal, "Volvo servisi, yaklaşık 8-9 aylık süre zarfında aracı teslim etmekten imtina etti. Ama onarımdan sonra müvekkilimiz aracı bu şekilde teslim almak istemediklerini ve yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Servis, öncesinde bu talebe olumlu yaklaşacağına yönelik vaatte bulundu ancak çok kısa bir süre sonra ise aracın yenisiyle değiştirilmeyeceğini söyledi" dedi.
9 AY SERVİSTE KALDI

Aracın çok uzun servis süresi nedeniyle yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini ve ancak markanın bu talebi kabul etmediğini de belirten avukat Gençal, şu cümleleri kurdu:
"Yaklaşık 8-9 aylık bir servis süresinin ardından yasal olarak kesinlikle bu aracın emsali olan yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Dünya çapında sağlamlığıyla ve güvenirliğiyle bilinen bir markanın bu tutumu tüketici tarafından kabul edilemez. Bu kadar uzun servis süresi hiçbir üründe kabul edilemez, bu hayatın olağan akışına da aykırıdır. Biz bununla ilgili tüm hukuki yollara başvurduk ve bunun sonuçlarını beklemekteyiz. Dünya çapında bilinen İsveçli bir markanın bu tutumu sergilemesi müvekkilim ve ailesini ciddi şekilde mağdur etmiştir. Tüm hukuki yollara başvurduk, bunun sonuçlarını bekleyeceğiz" diye konuştu.
