Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın fiyatları pazartesi günü yani haftanın ilk işlem günü itibarıyla geriledi. ABD-İran arasındaki barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamamasıyla petrol fiyatları yukarı taşınırken, bu durum enflasyon ve faiz endişesiyle birleşip altın üzerinde baskı yarattı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4705 dolar, en düşük 4668 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.52 itibarıyla 4674 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6879 TL, en düşük 6811 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.38 itibarıyla 6819 TL seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Söz konusu gelişmenin çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine dair beklentileri zayıflattığı belirtiliyor. Çatışmaların hem Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini felç ettiği hem de küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı kaydediliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yakın zamanda bir barış anlaşmasına varılacağına dair beklentiler çözülüyor ve altın, petrol fiyatlarındaki yeniden yükselişin baskısını hissediyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum sebebiyle petrol fiyatları yükselirken küresel enerji arzında sıkışıklık da sürüyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon riskini artırırken, bunun yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği ifade ediliyor. Cuma günü yayımlanan Fed raporuna göre İran ile devam eden savaş ve bunun petrol fiyatları ile arzı üzerindeki etkisi, finansal istikrara yönelik en büyük riskler arasında yer alıyor. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak nisan ayı ABD tüketici enflasyonu verilerine odaklandı. Diğer yandan Çin’in 2026’nın ilk çeyreğindeki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü açıklandı.

Waterer'ın ayrıca, "Kısa ve orta vadede, barış anlaşması olmadan süren ateşkes ortamında altının 4.400 ile 4.800 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesi muhtemel" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan ons gümüş 80,45 dolar seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.41 itibarıyla 11.146 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 22.293 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 45.640 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 111.521 TL seviyesinde.