FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın fiyatları son durum! Altın, haftanın ilk işlem gününde geriledi. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde somut ilerleme sağlanamamasıyla faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi altında baskıya neden oldu.

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altın fiyatları pazartesi günü yani haftanın ilk işlem günü itibarıyla geriledi. ABD-İran arasındaki barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamamasıyla petrol fiyatları yukarı taşınırken, bu durum enflasyon ve faiz endişesiyle birleşip altın üzerinde baskı yarattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme' Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4705 dolar, en düşük 4668 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.52 itibarıyla 4674 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 2

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6879 TL, en düşük 6811 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.38 itibarıyla 6819 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 4

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Söz konusu gelişmenin çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine dair beklentileri zayıflattığı belirtiliyor. Çatışmaların hem Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini felç ettiği hem de küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı kaydediliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yakın zamanda bir barış anlaşmasına varılacağına dair beklentiler çözülüyor ve altın, petrol fiyatlarındaki yeniden yükselişin baskısını hissediyor" dedi.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 5

Hürmüz Boğazı'ndaki durum sebebiyle petrol fiyatları yükselirken küresel enerji arzında sıkışıklık da sürüyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon riskini artırırken, bunun yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği ifade ediliyor. Cuma günü yayımlanan Fed raporuna göre İran ile devam eden savaş ve bunun petrol fiyatları ile arzı üzerindeki etkisi, finansal istikrara yönelik en büyük riskler arasında yer alıyor. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak nisan ayı ABD tüketici enflasyonu verilerine odaklandı. Diğer yandan Çin’in 2026’nın ilk çeyreğindeki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü açıklandı.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 6

Waterer'ın ayrıca, "Kısa ve orta vadede, barış anlaşması olmadan süren ateşkes ortamında altının 4.400 ile 4.800 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesi muhtemel" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 7

Öte yandan ons gümüş 80,45 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için dengeler değişti: Barış olmazsa diyerek rakam verdi 8

11 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 4674 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.38 itibarıyla 6819 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.41 itibarıyla 11.146 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 22.293 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 45.640 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 111.521 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'
Başakşehir'de topraktan ev sahibi olma fırsatı! Başakşehir'de topraktan ev sahibi olma fırsatı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.816,59
6.817,40
% -0.85
08:12
Ons Altın / TL
212.006,85
212.187,90
% -0.82
08:27
Ons Altın / USD
4.673,79
4.674,36
% -0.87
08:27
Çeyrek Altın
10.906,54
11.146,45
% -0.85
08:12
Yarım Altın
21.744,91
22.292,91
% -0.85
08:12
Ziynet Altın
43.626,15
44.449,47
% -0.85
08:12
Cumhuriyet Altını
45.358,00
46.042,00
% -0.43
13:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.