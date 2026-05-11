Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Kurban Bayramı'na günler kaldı. Özel sektörde olup bayramda çalışacak olanların ise merak ettiği konulardan bir tanesi; sahip olduğu haklar ve alacakları ücret. Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte detaylar...

Bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba olurken son günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü ise 26 Mayıs Salı. Toplamda 4,5 gün yasal tatil olurken kamu çalışanları için pazartesi ve salı günleri de idari izin ilan edildi ve 9 günlük tatil ortaya çıktı. Ancak özel sektör çalışanları için tablo farklı.

9 GÜNLÜK TATİL KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ilan edilen 9 günlük idari iznin yalnızca kamu çalışanlarını kapsadığını, özel sektörü bağlamadığını vurguladı.

Özel sektör işvereninin isterse işçisine bu imkanı tanıyabileceğini belirten Karakaş, yıllık izin, ücretsiz izin ya da telafi çalışmasıyla aradaki günler dengelenebileceğini söyledi. Diğer yandan zorla tatil dayatmanın da zorla çalıştırmanın da hukuka aykırı olduğuna vurgu yaparak işçi ile işveren arasında iyi niyetin ve diyalogun esas olduğunu aktardı.

İşçinin onayı olmadan bayramda zorla mesai yaptırılamayacağını söyleyen Karakaş, iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça işçinin 'hayır' dediği için haklı sebeple kapı dışarı edilemeyeceğini kaydetti. Onayı alınmayan bir işçinin sırf bayramda iş gelmedi diye işten çıkarılmasının, ona kıdem tazminatı hakkı doğurduğunu belirten Karakaş, zorla çalıştırma girişiminin ise işçi lehine 'haklı fesih' sebebi teşkil ettiğini aktardı.

Diğer yandan Karakaş, işçinin onay vermiş olsa dahi, 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayını geri çekebileceğini, bu durumda işverenin baskı kuramayacağını vurguladı.

BAYRAMDA ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALIR?

Bayramda çalışan işçinin, ne kadar kazanacağına dair hesap da yapan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Hiç çalışmazsa: O günün ücretini bir iş karşılığı olmaksızın tam alır.

Tatil yapmayıp çalışırsa: Çalıştığı her gün için ilave bir günlük ücret (çifte yevmiye) hak eder.

Örnek: Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir mühendis, bayrama denk gelen çalıştığı her gün için örneğimizde çalıştığında 8.000 TL kazanır. Toplam 4,5 günlük bayram maratonunda tam mesai yapan bu kişi, maaşına ek olarak 18.000 TL ilave ödeme alır"

İşverenin 'Bayramda çalıştın, sonra bir gün izin yap' diyerek ücret yerine izin kullandıramayacağını belirten Karakaş, bununla ilgili kanunun net olduğunu aktarıp "Bayram mesaisinin karşılığı sadece paradır. Ayrıca bu ek ödemeler, emekli maaşını hesaplayan SGK matrahını da müspet yönde etkiler" dedi.

Bayram günü normal sürenin (haftalık 45 saatin) üstünde çalışanın da, çifte yevmiyenin yanı sıra %50 zamlı fazla mesai de alacağını aktaran Karakaş "Hafta tatili bayrama denk gelirse, 45 saat aşımı otomatik fazla mesai sayılır. “Emek, en yüce değerdir” buyurmuş büyüklerimiz. Bu değerin karşılığı da geciktirilmemelidir. Bayram ücretleri en geç maaş günü ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

Gecikmede işçinin faiz talep hakkına sahip olduğunu belirten Karakaş "Üstelik bu ilave ödemeler SGK emekli maaşına da pozitif yansır; geleceğe yatırım olur" dedi.