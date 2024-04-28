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Vurgunun adı bu kez 'yenidoğan'! SGK'ya akılalmaz tezgah... Doktor ve hemşireler gözaltında!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 07:34
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Bebekleri usulsüz yöntemlerle kamudan özel hastanelere sevk edip SGK’yı dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınanların tamamı doktor ve hemşirelerden oluştu.

Vurgunun adı bu kez 'yenidoğan'! SGK'ya akılalmaz tezgah... Doktor ve hemşireler gözaltında!

Özel hastanede çalışan doktor ve hemşireler akılamaz bir oyunla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdı. Çete yapılan operasyonla çökertildi. Kamu hastanelerine gitmesi gereken bebekleri özel hastaneye sevk eden doktor ve hemşireler gözaltına alındı. Çete, bu tezgahı SGK'nın yenidoğan her bebek için özel hastanelere yaptığı günlük ödemeden yararlanmak için yaptı.

ÇETE ÜYELERİNİN HEPSİ SAĞLIK ÇALIŞANI

ATV'de yer alan habere göre, Tekirdağ'da özel bir hastanenin bazı çalışanları haksız kazanç elde etmek için skandala imza attı. Kuvöz boş kalmasın diye devlet hastanesine götürülmesi gereken bebekleri çalıştıkları kuruma sevk ettiler. Gözaltına alınan çete üyelerinin hepsi doktor ve hemşirelerden oluşuyor.

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112 İLE DE ANLAŞMIŞLAR!

Operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da yapıldı. Aralarında doktor ve hemşireler de vardı. Gelen ihbarda telefondaki kişi 112'ye gelen çağrılarda hasta bebekse, bebeğin anlaşma yaptıkları özel hastanelere yönlendirildiklerini söyledi.

SGK HER BEBEK İÇİN GÜNLÜK 8 BİN TL ÖDÜYOR

SGK, her bebek için hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıyor. Özel hastanenin birkaç personeli kuvöz boş kalmasın diye 112 çalışanlarıyla anlaşma yapıldı.

Bebekler yoğun bakım kuvözüne alındı ama iyileştikleri halde kuvözden çıkartılmadılar. Aileler bebeklerin durumunu öğrenmek istediğinde karşılarına kendisini doktor olarak tanıtan hemşirelerin çıktığı da savcılık dosyasına girdi.

DOKTORUN YOĞUN BAKIMDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yoğun bakım servisinde doktorun 7/24 saat boyunca odada olması gerekiyor. Kayıtlarda yoğun bakımda doktor görünse de savcılık HTS kayıtlarını incelediğinde aslında doktorların hastanede olmadığını da tespit etti.

6 HASTANEYE OPERASYON, 31 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

İşin içinde iddiaya göre 6 hastane var, o noktalara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke çökertildi.

14 doktor, 17 hemşire gözaltına alındı.

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