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Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı

06.07.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin etkili internet konferansı Webrazzi Summit, bu yıl 21-22 Ekim tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent’de gerçekleştirildi. Konferansta, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya, E-Ticaret, Girişim Sermayesi, Melek Yatırım, Online Oyun, Mobil Uygulamalar ve birçok konu tartışmaya açıldı. Konferans kapsamında ayrıca paralel oturumlar ve girişimcilik yarışmaları düzenlendi.

Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı

2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ve internet ekosisteminin en önemli isimlerini bir araya getiren konferansta 86 konuşmacı, 5 farklı sahnede katılımcılarla buluştu. Webrazzi Summit 2015’in ikinci gününde Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Group Kurucusu Emre Kurttepeli konuşmacılar arasındaydı.

“Günümüzde risk alan ve kabul edilene meydan okuyan girişimlere ihtiyaç var”

Internet sektörünün geçmişten bugüne değerlendiren Kurttepeli:”İlk yıllarımızda nasıl çıkış yapmak konusunda çok fazla düşüncemiz yoktu. Şimdiyse çıkış yapmayı konuşuyoruz ama çıkış yapmak için belli bir zaman gerektiğini de görüyoruz. Diğer yandan gelinen noktada çok büyük oyuncular var ve bunlara satılabilecek girişimler yapmaya odaklanmak zorunda kalıyoruz. Yani geçmişte risk almak daha fazlaydı. Şimdiyse daha garantici girişimlere odaklanılıyor. Bugün sunumlar bile belli bir standart şekilde. Bu durum bana sıkıcı geliyor” şeklinde konuştu.


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Emre Kurttepeli

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