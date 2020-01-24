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'Altın satışları Çin Yeni Yılı'nda artacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Müdürü Ray Jia, Çin’de yarın başlayacak olan Çin Yeni Yılı’nın altın piyasasını hareketlendireceğini söyledi.

'Altın satışları Çin Yeni Yılı'nda artacak'

Jia, tüketici alım gücünün ülke genelinde genellikle Çin Yeni Yılı'nda yılın en yüksek düzeyine ulaştığı ve buna paralel olarak da altın tüketiminin arttığına işaret etti. Ülke genelinde geleneksel olarak şans getireceği inancıyla Çin Yeni Yılı’nda hediye tercihlerinde altının ağırlıklı olarak yer aldığını söyleyen Jia, Dünya Altın Konseyi’nin 2019 küresel tüketici araştırmasında Çin genelinde altına “duygusal bir bağ” olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmaya göre Çin’de tüketicilerin yüzde 70’i altının iyi şans getireceğine inanırken, küresel tüketicilerde ise bu oran yüzde 57 olarak hesaplandı.

Jia, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Böyle bir gelenek ışığında, Aralık ayı geçmişten bugüne altın satıcıları için olumlu geçiyor. Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, külçe altın ve mücevher de dahil olmak üzere aylık perakende altın satışı son 20 yıldır en yüksek düzeyini Aralık aylarında görüyor.”

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
dünya altın konseyi, Çin, yeni yıl,

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