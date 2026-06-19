WhatsApp Plus Türkiye’de: Aylık ücret ve özellikler

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefleyen yeni “Plus” abonelik modelini Türkiye’de kullanıma açtı. Yeni sistemle birlikte hem fiyatlandırma hem de sunulan özellikler netleşirken, kullanıcıların ilk etapta 30 gün ücretsiz deneme hakkı da olacak.

TÜRKİYE FİYATI VE KÜRESEL ÜCRET BELLİ OLDU

Yeni abonelik modelinin aylık ücreti yurt dışında 2,99 dolar olarak belirlenirken, Türkiye fiyatı ise 41,99 TL olarak açıklandı. Döviz kuru ve bölgesel fiyatlandırma dikkate alındığında, sistemin Türkiye’de daha erişilebilir bir seviyede sunulduğu ifade ediliyor.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENEME DÖNEMİ

WhatsApp, yeni “Plus” paketini kullanıcıların deneyimleyebilmesi için 30 günlük ücretsiz deneme süresiyle başlattı. Bu süreçte kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden tüm premium özellikleri test edebiliyor ve diledikleri an abonelikten çıkış yapabiliyor.

KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ ÖN PLANDA

Yeni abonelik paketi özellikle kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar uygulamanın görünümünü ve simgesini değiştirebilirken, sohbet deneyimini daha eğlenceli hale getiren hareketli ve animasyonlu çıkartma paketlerine de erişebiliyor.

SOHBETLERDE DAHA FAZLA KONTROL

Yeni sistemle birlikte sohbet yönetimi de daha esnek hale geliyor. Sabitlenebilen sohbet sayısı 3’ten 20’ye çıkarılırken, kullanıcılar belirli kişi ve gruplara özel bildirim sesleri atayabiliyor. Ayrıca sohbet listeleri daha düzenli bir yapı sunacak şekilde kategorilere ayrılabiliyor. Yeni “Plus” abonelik modelinin Türkiye’de aşamalı olarak tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Özelliklerin ilerleyen dönemde daha geniş bir kitleye yayılması ve isteğe bağlı premium bir deneyim haline gelmesi öngörülüyor.