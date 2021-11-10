Wofret nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Kendi mobil uygulamasını da hayata geçiren Wofret, serüvenine Türkiye’de devam edecek. Peki Wofret nedir? Wofret ne zaman Türkiye’ye gelecek? İşte detaylar…

WOFRET NEDİR?

Wofret, Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli tarafından kurulan online ticaret platformudur.

Yalnızca müşteri bandında değil satıcı tarafında da güven sağlayan Wofret, satıcı ve alıcı arasında güvenilir ve sağlam bir bağ kuruyor. Satıcının ürünleri için güvenli bir pazar yeri oluşturması ve alıcının da güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan Wofret, Türkiye’de sektör lideri olmaya hazırlanıyor.



