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Wofret nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

10.11.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019’da İngiltere, Londra merkezli kurulan Wofret, Türkiye pazarına da açılıyor. Yunus Emre Kelkitli tarafından online alışveriş için kurulan Wofret, İngiltere’den sonra Türkiye’de de sektör lideri olmaya hazırlanıyor.

Wofret nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Kendi mobil uygulamasını da hayata geçiren Wofret, serüvenine Türkiye’de devam edecek. Peki Wofret nedir? Wofret ne zaman Türkiye’ye gelecek? İşte detaylar…

WOFRET NEDİR?

Wofret, Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli tarafından kurulan online ticaret platformudur.

Yalnızca müşteri bandında değil satıcı tarafında da güven sağlayan Wofret, satıcı ve alıcı arasında güvenilir ve sağlam bir bağ kuruyor. Satıcının ürünleri için güvenli bir pazar yeri oluşturması ve alıcının da güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan Wofret, Türkiye’de sektör lideri olmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
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