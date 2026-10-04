Yağlanmaya başladı, vatandaş akın etti! Fiyatı 150 TL’ye kadar çıktı

Trabzon’da balık tezgahlarında palamut bereketi devam ederken, sezon başında 300-500 gram ağırlığında olan balıkların büyüyerek 1 kiloya kadar ulaştığı görüldü. Av miktarındaki bolluk sürerken palamudun yağlanmaya başlaması da vatandaşların ilgisini artırıyor.

Sezonun başından bu yana yoğun şekilde avlanan palamut, büyümesine rağmen tezgahlardaki yerini koruyor. Balıkçıların aktardığı bilgilere göre, önceki dönemde görülen yarım kiloluk palamutların yerini artık 1 kiloya kadar çıkan balıklar aldı.

PALAMUTTA AĞIRLIK ARTTI, FİYATLAR YÜKSELDİ

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını ve avlanmanın halen bol şekilde sürdüğünü belirtti. Sezonun başından itibaren palamut avında artış yaşandığını ifade eden Çoğalmış, bu durumun tezgahlardaki balıkların boyutlarına da yansıdığını söyledi.

Sezon başındaki 300-500 gramlık palamutların artık tezgahlarda bulunmadığını belirten Çoğalmış, balıkların tanesinin 1 kiloya kadar çıktığını ifade etti. Çoğalmış, bundan sonraki süreçte bolluğun daha da artabileceğini ve palamutların yağlanmaya başladığını dile getirdi.

Balığın ağırlığındaki yükseliş fiyatlarda da sınırlı bir artışa neden oldu. Çoğalmış, palamudun tanesindeki ağırlık artışı nedeniyle fiyatların 20-50 TL arasında yükseldiğini belirterek, 300 ve 500 gramlık balıkların artık çıkmadığını, 1 kiloluk palamutların tezgahlarda yer aldığını söyledi. Buna göre palamut fiyatları 100-150 TL arasında değişiyor.

VATANDAŞIN PALAMUDA İLGİSİ SÜRÜYOR

Balıkçı esnafından Emin Avcı da palamuda yönelik talebin yoğun olduğunu belirterek, vatandaşların balığı bol miktarda tükettiğini söyledi. Palamudun yağlanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde farklı bir hazırlığın da gündeme gelebileceğini ifade eden Avcı, tuzlama işlemi için 10-15 gün sonrasına işaret etti.

Avcı, özellikle hafta sonlarında satışların belirgin şekilde arttığını belirtti. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde yoğunluğun daha fazla olduğunu aktaran Avcı, vatandaşların hafta sonlarında palamudu özellikle ızgara ve ekşili olarak hazırladığını söyledi.

HAFTA SONU TEZGAHLARDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Palamuda yönelik ilginin hafta sonlarında daha yoğun olduğunu belirten Avcı, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde işlerin hareketlendiğini ifade etti. Izgara yapanların yanı sıra ekşili palamut tercih eden vatandaşların da satışların artmasında etkili olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır