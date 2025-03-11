Yakın çevresi ihbar etmiş! SGK binlerce kişi tespit etmişti... Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor 'Çok yüksek bir tutar'

SGK'nın sahte boşanmalarla, eşinden boşanıp ama aynı evde yaşamaya devam ederek yetim maaşı alanları tespit etmesi gündem olmuştu. Bu usulsüzlüklerin nasıl yapıldığı ve SGK'nın bunları nasıl tespit ettiği merak ediliyor.

YETİM AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN BOŞANIP EŞİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDENLER NASIL TESPİT EDİLDİ?

Habertürk yayınında Kübranur Uslu, Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'a "Binlerce kişi yetim aylığı alabilmek için boşanıp eşiyle yaşamaya devam etmiş. Bu aileler nasıl tespit edilmiş?" sorusunu yöneltti.

Kıvanç bu soruya yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle yakın çevresinin ihbarıyla tespit ediliyor. Kişinin kardeşleri başta olmak üzere aile fertleri veya akrabaları sosyal güvenlik kurumuna ihbarda bulunuyor. ALO 170 hattı var, çalışma bakanlığının, orayı arayıp burada ihbarda bulunuyorlar. İşte bunlar boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ediyorlar, yetim aylığı almak için boşandılar şeklinde... Sosyal Güvenlik Kurumu bu ihbarlar üzerine denetim elemanlarını görevlendiriyor, denetim elemanları genellikle bu kişilerin eşlerin aynı anda evde olduğu sırada baskın yapıyor. Aile fertlerinin yanı sıra işte komşularıyla konuşuyor, işte muhtarla konuşuyor ve kişilerin sahte boşanma yaptığı konusunda bir belge, bilgi, kanıt ortaya çıktıktan sonra kişinin bu sahte sigortalı kişiye bağlanan yetim aylığı iptal ediliyor.

CEZASI VAR MI?

Cezası şu; yetim aylığı iptal edildiği zaman ilk baştan itibaren ödenen tüm yetim aylığı faiziyle birlikte geri alınıyor. Bu başlı başına zaten çok büyük bir mali külfet anlamına geliyor. Ayrıca o sırada sağlık hizmeti almışsa aile fertleri o sağlık hizmetlerinin bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından faiziyle geri isteniyor. Çok yüksek bir tutar oluyor. Yakın zamanda birisi bana böyle bir şey için sormuştu, sahte boşanma dolayısıyla yetim aylığı iptal edilen bir kişi, 550 bin liralık bir borç çıkartılmıştı. Yani 4-5 yıl önce işte boşanmışlardı, 4-5 yıldır aldıkları aylık karşılığında 550 bin liralık bir borç çıkartılmış, çok yüksek bir borç, yani bu şekilde sahte boşanma sebebiyle yetim ayılığı bağlandığı tespit edilen kişilerin yaklaşık 4800 kişinin son 2 yılda 4800 kişinin yetim aylığı iptal edildi ve bunların her birine böyle yüksek borçlar çıkartıldı, yüksek maliyetler söz konusu oldu. Yani bu gerçekten çok tehlikeli, çok riskli bir yol. Kesinlikle uzak durulması gereken... Yani 5000 kişilik bir aileden bahsediyor sadece son 2 yılda yaklaşık 5000 aile bu yıkımla karşı karşıya kalıyor. Aileler hakikaten mali bir yıkımla karşı karşıya kalıyor"