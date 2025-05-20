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'Yakın vadede düzenleme gelir' Kredi kartlarında yeni dönem! 'Kademeli uygulama' diyerek açıkladı: 'Rahatlama yaratır'

Bir süredir BDDK'nın kredi kartlarına yönelik bir çalışma yürüttüğü konuşulurken kredi kartlarında yeni döneme ilişkin ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirmelerde bulundu. "BDDK'nın haber akışlarına baktığımızda artık esneme gündeme getiriyor" diyen Eryılmaz "kademeli bir uygulama" vurgusu yaparak "Hem biraz nefes aldıracaklar insanlara hem de enflasyon için risk yaratmadan peyderpey bu sıkılığın kredi kartlarıyla ilgili artık kaldırılacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yakın vadede düzenleme gelir' Kredi kartlarında yeni dönem! 'Kademeli uygulama' diyerek açıkladı: 'Rahatlama yaratır'
Hande Dağ

Kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme mi geliyor? Nakit avansta ne gibi değişiklikler olacak? Uzman isim, BDDK'nın üzerinde çalıştığı konuşulan yeni düzenlemelere ilişkin yorumlarda bulundu.

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"ARTIK ESNEME GÜNDEME GETİRİYOR"

TGRT Haber'de Yaprak Hırka Yıldız, ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'a "BDDK'nın da bir çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem kredi kartlarındaki bu nakit avans, hem faiz oranı aynı zamanda vade oranları süreleriyle alakalı. Siz bu çalışmayı nasıl değerlendirirsiniz, nasıl okumalıyız? Son aşamaya gelindiğini de biliyoruz. Hatta burada taksit sayısı kredi kartlarında yükselebilir deniliyor. İşte kullanılan kredilerdeki taksit şu anda 12 ay, çok az, o da puana göre belki daha yüksek aylarda vadelendirilebiliyor. Burada bir yükseliş olur mu taksit sayısında? Diğer taraftan da faizler de yüksekti. Orada faizlerde de bir değişiklik olur mu diye topluca sormuş olayım" sorusunu yöneltti.

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Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

Şöyle 2024 yılında BDDK bir düzenlemeye gitti. Düzenleme şu; işte kredi kartı nakit avans limitleri düşürüldü, vadeler 12 aydan 3 aya kadar indirildi. Birçok alanda ciddi talebi baskılamak için yani insanlar daha az harcasın diye kredi kartı ile ilgili çeşitli düzenlemelere gidildi. Sıkılaşmaya gidildi. Amaç enflasyonla mücadeleydi. Fakat artık özellikle faizler çok yüksek olduğu için ve kendini krediyle döndüren kesim hane halkı tarafı da böyle, işletmeler tarafı da böyle, dayanacak güçleri kalmadı, artık yoruldular ve nefes alamıyorlar. O zaman bu tarafa nefes aldırmak adına BDDK'nın haber akışlarına baktığımızda bu konuyla ilgili artık esneme gündeme getiriyor.

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"KADEMELİ BİR UYGULAMA"

Niye esneme gündeme getiriyor? Çünkü biraz önce söylediğim şey gündeme gelmeye başladı. Büyüme tarafı yavaş gidiyor. Büyüme tarafı yavaşlayacağı için talebin düşük olduğu dönemde buralarda biraz rahatlama sağlamak enflasyon için çok risk yaratmayabilir. Fakat burada dikkatli de olmanız lazım. Evet o esnemeyi yaratmaları lazım. Fakat Merkez Bankası şunu da istemeyecektir veya BDDK; enflasyon için risk yaratmayacaktır. Onun için haber akışına baktığımızda kademeli bir uygulama geleceği. Mesela 12 aydı, 3 aya indirildi. Onu direkt 3 aydan 12 aya çıkarmayı planlamıyorlarmış haber akışlarına göre. 3 aydan 6 aya çıkaracaklar. Yani hem biraz nefes aldıracaklar insanlara hem de enflasyon için risk yaratmadan peyderpey bu sıkılığın kredi kartlarıyla ilgili artık kaldırılacağını görüyoruz.

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Bunu şöyle de okumak lazım; artık dar gelirli taraftan enflasyon yaratacak bir talep zaten şu koşullarda beklememek lazım. Burayı risk olarak görmeyen de bir Merkez Bankası var. Dediğim gibi en önemli sebebi de özellikle hem sıkılığın uzun sürüyor olması hem de büyümenin yavaşlayacak olması"

Yaprak Hırka Yıldız'ın "Bu açıklama ne zaman gelir? Bir de işte mesela siz az önce kredi kartlarıyla ilgili bölümü yorumladınız. Tüketici kredilerinde ve diğer kredilerde de benzer bir çalışma gelir mi ya da açıklama yapılır mı?" sorusu üzerine ise Eryılmaz şöyle konuştu:

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"DOĞRU BİR UYGULAMA"

"Şöyle; aslında ben bu haber akışını biraz ilginç de karşıladım. Bana göre hani ekonomi yönetiminin tutumuna, Merkez Bankası'nın tutumuna bakarsak bir miktar erken, olması gerekir ama çok sıkı duran bir Merkez Bankası var. Çok sıkı duran bir ekonomi yönetimi var. Ama dediğim gibi yani bir taraftan da reel sektöre bakıyorsunuz, bireylere bakıyorsunuz. Artık bıçak da kemiğe dayanmış durumda. Dolayısıyla benim anladığım şu, haber akışlarına baktığımda yakın vadede bir düzenleme gelir diye düşünüyorum. Özellikle belki bu enflasyon raporu sunumundan sonra belki de açıklanacaktır. Belki önden Merkez Bankası bir iletişimini yapacak bunun. O iletişimin ardından adımlar gelecektir diye düşünüyorum. Olması gereken adımlar yani sınai tarafta da bu gibi özellikle faiz baskısı altında olan, kendini faizle, krediyle geçindiren tarafa biraz nefes aldırmak gerekir. Doğru bir uygulama diye düşünüyorum ben"

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"Faizlerde indirim süreci ne zaman gelir? Yılın ikinci yarısı için tabii ki konuşuyoruz ama" sorusu üzerine ise Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu 22 Mayıs'taki enflasyon raporu sunumu bu açıdan çok kıymetli. Piyasanın kafası çok karışık. Şimdi kimileri diyor ki geçen hafta DTH'larda bir azalma oldu. KKM azalıyor. İşte Merkez Bankası rezerv biriktirmeye başladı. Yaz ayları geldi. Merkez Bankası daha fazla rezerv biriktirir. Kur üzerindeki baskı da azaldı. Enflasyon için mayıs ayı tahmini aylık bazda yüzde 2'nin altında. Yukarı yönlü risklerdense aşağı yönlü riskler yakın vadede daha güçlü gibi görünüyor. E o zaman Merkez Bankası artık yani şu ülkeyi sanayiyi işte bireyleri kurtarsın, bir miktar indirime gitsin. Haziranda gider diyen bir kesim var. Bir kesim diyor ki haziranda gitmez. Ben o kesimdenim. Gitse gitse en erken Temmuz'da gider. Ama bir diğer kesimde diyor ki öyle değil. İşte Sayın Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcısı konuştu. Çok da şahin konuştu. Temmuz bile çok erken, son çeyreğe kalır diyenler var. İşte bu açıdan bir konsensus yok. Kafalar karışık. Onun için Merkez Bankası'nın tonunu, yönlendirmelerini kıymetli bulacağız. Çünkü ne diyecek? Ben açıkçası biraz şahin duran bir Merkez Bankası bekliyorum. Velev ki beklemiyorum ama haziranda bile faiz indirecek olsa bunun sinyalini veren bir Merkez Bankası olmaz. Bence riskleri ortaya koyacak. Gerektiğinde gerekli adımlar atılacaktır diyecek. Şimdilik en erken Temmuz gibi görünüyor. Yani her şey çok yolunda giderse Haziran'ı pas geçecektir. Çünkü kur üzerinde bir baskı olsun istemez. Dövize yönelsin istemez. Hazır orada ufaktan da olsa bir istikrar sağlanmış durumda. Bunu riske atmaz gibi geliyor bana. En erken sanki Temmuz'da başlarmış gibi görünüyor açıkçası şu an için"

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"BELİRLİ DÜZEYDE RAHATLAMA YARATIR"

Yasemin Bozkurt'un "Kredi kartıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü önemli, biraz önce siz dediniz ki insanlar sıkıştılar. Kredi kartından çekilen kredilere ihtiyaç var ve faiz oranları ne olacak? Geri ödeme ne olacak? Bu piyasayı heyecanlandırır ve hareketlendirir mi? Eğer olduğu gibi geçerse" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Yani özellikle bu dar gelirli kesimi etkiler. Neden? Çünkü şimdi ben ara dönemde bir asgari ücrete maaş zammı beklemiyorum kesinlikle. Dolayısıyla sene başında yapıldı. Sene sonuna kadar var olan zamla gidecekler. Dolayısıyla insanların reel satın alma gücü giderek azaldı. Maaşlara da ek bir zam yapılamayacağına göre insanların bir yerden ne yapılması lazım? Bir destekleniyor olması lazım. O açıdan ben kıymetli buluyorum. Belirli düzeyde bu rahatlama yaratır. Ama bu enflasyon için yukarı yönlü risk olmaz. Çünkü dar gelirli tarafta ciddi anlamda talep tarafında enflasyonu yukarı itecek bir durum göreceğimiz kanaatinde değilim. Zaten gelecek düzenlemeler de enflasyonu yukarı itecek boyutta olmaz. Zaten bu kesimin böyle bir reel gücü de yok. Ama biz neyi kıramadık bir türlü faiz artırarak, üst düzey gelir grubunun talebini kıramadık.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı bddk
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