Yaklaşık 17 ton uygunsuz ürün imha edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da yapılan denetimlerde üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürünün imha edildiğini, bu işletmeler hakkında idari işlem uygulandığını bildirdi.

Cansu Akalp

Bakanlığın NSosyal hesabından, gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini engelleyecek hiçbir uygunsuzluğa geçit verilmediğine işaret edilen paylaşımda, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol ekipleri ile Ankara İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Ankara'da denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımda, gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontrollerin yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edilmiş, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı bakanlık
