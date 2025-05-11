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Yalova'dan 4 ayda 190 milyon dolarlık ihracat

Yalova’da yılın ilk 4 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak, 190 milyon 347 bin dolar oldu.

Yalova'dan 4 ayda 190 milyon dolarlık ihracat

2024 yılı ihracatı 578 milyon 296 bin dolar olan Yalova'da bu yıl da dolu dizgin devam ediyor. 2024 yılının ilk 4 ayında 178 milyon dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde 190 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova’dan ocak ayında 49 milyon 71 bin dolar, şubatta 71 milyon 997 bin dolar, martta 18 milyon 597 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz nisan ayı ihracatı ise 50 milyon 694 bin dolar oldu.
Yalova’da bu yıl ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti.
Kentteki tersaneler 4 ayda 163 milyon 529 bin dolar ihracat yaptı. Tersaneleri 7 milyon 750 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 4 milyon 504 bin dolarla madencilik ürünleri oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise 2 milyon 926 bin dolar ihracat yapıldı.

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da sektör ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüze 19.7 artırarak, 2 milyon 853 bin dolara ulaştı. Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

"Makine ve aksamları 1 milyon 926 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyon 575 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 76 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon dolar." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Yalova İhracat
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