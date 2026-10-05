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Yalova’dan 9 ayda 899 milyon dolarlık ihracat

Yalova’da yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,96 artarak 899 milyon 123 bin dolara yükseldi.

Yalova’dan 9 ayda 899 milyon dolarlık ihracat

Yalova’daki firmalar 2025 yılının ilk 9 ayında 456 milyon 508 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Kentin ihracatı bu yılın aynı döneminde 899 milyon 123 bin dolara ulaştı.

Yalova’dan ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar, haziranda 90 milyon 140 bin dolar, temmuzda 15 milyon 422 bin dolar, ağustosta 15 milyon 305 bin dolar ve eylülde 52 milyon 600 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ TERSANELER

Yalova’da 2026 yılının ilk 9 ayında ihracatın başını önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Sektör, 9 aylık dönemde 777 milyon 705 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünü 52 milyon 706 bin dolarlık ihracatla çelik sektörü takip etti. Kentten en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör ise 21 milyon 754 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Yalova’da 9 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle:

  • Madencilik ürünleri 13 milyon 744 bin dolar
  • Hazırgiyim ve konfeksiyon 10 milyon 387 bin dolar
  • Makine ve aksamları 4 milyon 838 bin dolar
  • Süs bitkileri ve mamulleri 4 milyon 285 bin dolar
  • İklimlendirme sanayii 3 milyon 440 bin dolar
  • Demir ve demir dışı metaller 3 milyon 215 bin dolar
  • Elektrik ve elektronik 2 milyon 782 bin dolar
  • Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 645 bin dolar

YALOVA İHRACATINDA NORVEÇ ZİRVEDE

2026 yılının ilk 9 ayında en fazla ihracat yapılan ülke 327 milyon 390 bin dolarla Norveç oldu. Norveç’e yapılan ihracat, Yalova’nın toplam 899 milyon 123 bin dolarlık ihracatının yüzde 36,4’ünü oluşturdu.
Norveç’in ardından 129 milyon 742 bin dolarla Fransa ikinci sırada yer aldı. Hollanda ise 107 milyon 356 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova İhracat
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