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Yanan ormandan ‘altın’ değerinde mantar! Tazesi 600, kurusu 6.500 TL… Bir bölgeye ek gelir oldu

29.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da önceki yıl çıkan orman yangınında küle dönen bin 650 hektar alan ekiplerin çalışmasıyla tekrar yeşermeye başladı. Tohum çalışmaları ile yeniden hayata döndürülmeye başlanılan alanda tazesinin kilogramı 600, kurusunun 6 bin 500 TL'ye kadar satılan kuzugöbeği mantarı da yetişti ve bölge halkına ek gelir kaynağı oluşturdu.

Yanan ormandan ‘altın’ değerinde mantar! Tazesi 600, kurusu 6.500 TL… Bir bölgeye ek gelir oldu

Adana Kozan’da önceki yıl çıkan orman yangınında bin 650 hektar alanın küle döndüğü 4 mahallenin etkilendiği orman yangınının izleri silindi. Yanan ormanlık alan bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları ile yeşillenirken, afet bölgesi ilan edilen alanda kuzugöbeği mantarı da çıktı. Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen, tazesinin kilogramı 600 TL’den, kurutulmuşu 6 bin 500 TL’den satılan kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından yangının yaşandığı Kozan’ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi. Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

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"BAZEN BİR GÜNDE 5 KİLOYA KADAR BULABİLİYOR"

Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, “Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz. Bu mantar yurt dışına ihracata gidiyor. Bu mantarın ihracatı oluyor turizm bölgesinde de kullanılıyor. 2 yıl önce afet yaşandı. Yağış az oldu bu sene yağışlarla birlikte yenide yanık sahada çıktı. Büyük bir afet yaşadık. Çok büyük alan yandı, evler yandı ve afet bölgesi ilan edildi. Çok şükür şu an ormanımız yeniden yeşeriyor. Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz” dedi.

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Emekli olduktan sonra köyüne dönen Kamil Kılıç ise farklı köylerden vatandaşların mantar aramak için bölgeye geldiğini kaydederek, “Çok değerli bir mantar. Satıldığı zaman değeri yüksek. Bizler de köyümüzde topluyoruz” diye konuştu.

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mantar

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