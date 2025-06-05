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Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

Kurban Bayramı için yolculuklar başladı. Geçiş güzergahı olarak önemli bir noktada bulunan Düzce'de yapay zeka destekli "Trafidar" cihazı şehrin belli bölgelerine yerleştirildi. Kimsenin gözünün yaşına bakmayan yapay zekada sadece Düzce'de 4 günde 526 bin lira ceza kesti.

Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

Düzce’de Haziran ayının başında yollara çıkarılan yapay zeka destekli radar cihazı "Trafidar" 4 günde 526 bin 645 lira ceza yazdı.

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BELLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLDİ

Kurban Bayramı için memleketlerine doğru yola çıkanlar başlayınca Düzce’de de trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli "Trafidar" cihazını şehrin belli bölgelerine yerleştirdi.

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HER ŞEYİ TESPİT EDİYOR

Sürücülerin yoğun olarak kullandığı D-100 karayolu üzerine yerleştirilen cihaz Haziran ayının başından itibaren çalışmaları yürütüyor. Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor.

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4 GÜNDE 526 BİN LİRA CEZA

Düzce’de 4 gün boyunca şehrin farklı noktalarına kurulan cihaz 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza gönderdi. Bayram boyunca Düzce genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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AW470410_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce yapay zeka
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