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Yapay zeka veya grok değil bu fotoğraf tamamen gerçek! Kirazın tanesi 10 TL'den satılıyor

Özellikle pandemi sonrası ülkede yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı en çok kendisini gıda ve mutfak fiyatlarında gösteriyor. Pazarlarda, marketlerde sebze – meyve fiyatları devamlı artarken Eskişehir’de bir pazarda çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yapay zeka veya grok değil bu fotoğraf tamamen gerçek! Kirazın tanesi 10 TL'den satılıyor

Pazarda tezgaha koyulan ve tanesi 10 liradan satışa sunulan kirazlar bir anda ülke gündemine oturdu! Geçtiğimiz sene hem asgari ücret hem de emekli zamları vatandaşın büyük bir kısmını memnun etmemişti.

CHP’Lİ İSİM PAYLAŞTI

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de satışa sunulan kirazın fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı.

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“YAKINDA ÇEYREK MUZA DA GEÇERİZ”

CHP'li isim kirazın tanesinin 10 TL'ye satılmasına öfkelenerek "Yakında çeyrek muz ve yarım zeytin dönemine de geçeriz, bu halk bunu hak etmiyor" dedi.

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Türkiye'de tüketilen en pahalı 10 meyve arasında kiraz bulunmuyor, işte o liste:

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI 10 MEYVESİ

  1. Aronya (Chokeberry)
  2. Yeşil erik
  3. Frenk üzümleri
  4. Zencefil
  5. İthal limon
  6. Papaz erik
  7. Çilek
  8. Ananas
  9. Kivi
  10. Mango
Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kiraz
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne yerim nede bu dolandırıcılara 1 tlmi yediririm oturup kendileri yesin
alanda satanda insan değildir.
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