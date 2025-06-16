Yapay zeka veya grok değil bu fotoğraf tamamen gerçek! Kirazın tanesi 10 TL'den satılıyor

Pazarda tezgaha koyulan ve tanesi 10 liradan satışa sunulan kirazlar bir anda ülke gündemine oturdu! Geçtiğimiz sene hem asgari ücret hem de emekli zamları vatandaşın büyük bir kısmını memnun etmemişti.

CHP’Lİ İSİM PAYLAŞTI

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de satışa sunulan kirazın fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı.

“YAKINDA ÇEYREK MUZA DA GEÇERİZ”

CHP'li isim kirazın tanesinin 10 TL'ye satılmasına öfkelenerek "Yakında çeyrek muz ve yarım zeytin dönemine de geçeriz, bu halk bunu hak etmiyor" dedi.

Türkiye'de tüketilen en pahalı 10 meyve arasında kiraz bulunmuyor, işte o liste:

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI 10 MEYVESİ