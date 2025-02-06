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Yapay zekaya yazdırdığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu! Mahkeme şoförü haklı buldu

06.02.2025 11:21
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Teknolojinin hayatımızdaki yeri birçok durumu kolaylaştırıyor. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler alışılmış her şeyi tersine çevirecek gibi duruyor. Tokat'ta servis şoförü olan Mehmet Can Duran, yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile 2 bin 400 TL'lik trafik cezasının iptal ettirdi. Duran, "Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

Yapay zekaya yazdırdığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu! Mahkeme şoförü haklı buldu

Okul servisi kullanarak geçimini sağlayan Mehmet Can Duran, bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurup yayalara yol verdiğini söyledi. Bu sırada arkasındaki araçta bulunan bir fahri müfettiş, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle kendisine trafik cezası yazdı.

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YAPAY ZEKANIN DİLEKÇESİNİ VERDİ, CEZAYI İPTAL ETTİRDİ

Cezanın haksız olduğunu düşünen Duran, itiraz yollarını araştırmaya başladı. Avukata para vermek istemeyen Duran, yapay cezadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı dilekçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtilirken mahkeme, 3 haftada Duran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

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"BİR GÜNLÜK KAZANCIMI BOŞUNA VERMEK ZORUNDA KALACAKTIM"

Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

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"BU DENEYİMİ BAŞKALARINA DA TAVSİYE EDERİM"

Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan Duran, "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka mahkeme
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