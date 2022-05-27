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Yapı Kredi EFT saatleri ve ücretleri: Yapı Kredi EFT limiti nedir, kaç dakikada hesaba geçer?

27.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi EFT saatleri Yapı Kredi bankasını kullanan tüm kullanıcıların merak ettiği konulardan biri konumundadır. Yapı Kredi’de EFT işlemleri iş günleri sabah 09.00 ile akşam 17.20 saatleri arasında yapılabilmektedir. Yapı Kredi EFT limiti nedir? EFT kaç dakikada hesaba geçer?

Yapı Kredi EFT saatleri ve ücretleri: Yapı Kredi EFT limiti nedir, kaç dakikada hesaba geçer?

Yapı Kredi işlem saatleri iş günleri ve mesai saatlerini kapsamaktadır. İş günleri ve mesai saatleri içerisinde yapılan EFT işlemlerinde kullanıcıların IBAN numarası kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum da hem genel kullanıcılar hem de bu bankacılık ürününden faydalanmak isteyen kullanıcılar için oldukça kolaylaştırıcı bir durumdur. Yapı Kredi EFT ücretleri de tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi gönderilen tutar, EFT saati gibi durumlara göre farklılık göstermektedir.

Yapı Kredi’den başka bankalara para transferi

Bu konu da yine Yapı Kredi bankası tarafından müşterileri için oldukça kolaylaştırıcı bir şekilde hizmete sunulmuştur. Yapı Kredi, kurumsal olarak internet şubesinden yapılan havale, kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, sosyal kurum ve vergi ödemelerinden ücret almamaktadır. Kısacası bu gibi ödemeler için Yapı Kredi’den başka bankaya para yatırma ücreti yoktur.

Ancak Yapı Kredi bankası bireysel işlemler için 2,30 TL ücret almaktadır. Havale işlemlerinde gönderilen paranın miktarından bağımsız olarak kaç tane işlem yapıldığına bakılır. Ve ücret de bu işlem adedi hesabı üzerinden alınır.

EFT kaç dakikada hesaba geçer?

Yapı Kredi bankasına ait EFT süresi diğer bankalardan farklı değildir. EFT işlemi tamamlandıktan sonra 5 ila 10 dakika içerisinde gönderilen para alıcı hesaba geçmiş olur. Anca eğer bankada işlem yoğunluğu mevcut ise bu bekleme süresi bazı zamanlarda 30 dakikayı bulabilmektedir.

Yapı Kredi EFT limiti

Yapı Kredi bankasından yapılacak EFT’lerde limit hem mobil bankacılık hem de internet bankacılığı üzerinden günlük 300.000 TL’dir. Bu limitin artırılması mümkün değil fakat daha yüksek tutarda bir limitte EFT yapılmak isteniyorsa müşterinin bu sebeple şubeye gitmesi gerekmektedir. Geçerli olan 300.000 TL tutarındaki bu limit mesai saatleri içerisinde geçerli olan limittir. Mesai saatleri dışında 300.000 TL tutarındaki EFT limiti 50.000 TL’ye düşmektedir.

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