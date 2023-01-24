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Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor

24.01.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılandırma paketine ilişkin, "Vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler" diye konuştu.

Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı sonrasında Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketini hayata geçireceklerini dile getirmişti. Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPILANDIRMADA HAZIRLIKLAR TAMAM

Vergi borçları affı, ehliyet affı, KYK borcu, sigorta primi borçları affını da kapsayan yapılandırma paketine ilişkin detaylar ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Bakan Nebati İzmir'de iş dünyası ile bir araya geldiği toplantıda, kanun teklifinin hazır olduğunu en kısa sürede Meclis'e gelerek yasalaşacağı bigisini paylaştı. Nebati, "Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak" dedi.

"Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz" diyen Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

  • Şunu da belirtmem gerekir ki, bu güne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz.
  • Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz.
  • Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak.
  • Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık.
  • Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı getiriyoruz
  • Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz.
  • İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.
  • Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır.
  • Bu Teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır.
  • Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler.
  • Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz.
  • Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.
  • 2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.
  • Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.
  • Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz. .
  • Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.
  • Gelelim teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere.
  • Gelir Vergisi Kanunununda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz.
  • Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor.
  • Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.


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Yapılandırma

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