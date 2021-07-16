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Yapılandırmada borç ölçekleri değişti! Küçük borç yapılandırma limitleri artırıldı

16.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan duyuruda, finans sektörüne yönelik küçük boyutlu borçlar için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi kapsamında yeniden yapılandırma limitlerinin 25 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi uzatıldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finans sektöründeki borç yapılandırmasına ilişkin yaptığı duyuruda, ‘’Yeniden yapılandırma konusunda alternatif seçenekler sunmak için vade, ödemesiz dönem, faiz oranı parametreleri güncellendi. Değişiklikler rekabet kurulu onayına tabidir. Bir başka deyişle; 100 milyon lira altındaki borçlar, küçük borç olarak tanımlanacak ve buna ilişkin yapılandırma kurallarına tabi olacak. Vade, ödemesiz dönem ve faiz parametreleri ise yapılan fizibiliteye göre belirlenecek ve buna göre uygulanacaktır’’ açıklamalarına yer verildi.

YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi ile ilgili değişikliğe gidildi. Bu değişiklik ile ödemeler iki yıl daha uzatıldı.

202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Bu yapılandırmayla, borcu olan firmaların kullandığı kredileri geri ödeyebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri amaçlanıyor.

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VADE SÜRELERİ DEĞİŞTİ

TBB tarafından revize edilen Temmuz 2021 Çerçeve Anlaşmaya göre, vade ve ödemesiz dönem şu şekilde açıklandı; "12 aya kadar anapara ve faizsiz dönem olması durumunda en fazla 60 ay, sadece faiz ödemesi ile maksimum 24 ay olması durumunda maksimum vade 84 ay, maksimum 6 aya kadar olan anapara ve faizsiz vadeye ek olarak, sadece faiz ödemeli 18 aya kadar olan vadelerde maksimum 72 ay vade verilebilmektedir"

Faiz oranlarına ilişkin ise "Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilir. Sabit faiz durumunda, mevcut koşullar ve müşteriler bazında belirlenen oran dikkate alınacaktır. 36 ayı aşan bir vade verilmesi durumunda faiz oranı değişken olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Değişken faiz oranı ile ilgili olarak ise ‘’2 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+1, 2-5 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+2, 5 yıl üzeri vadeli işlemler için TLREF+3, TLREF 3 ayda bir güncellenecek’’

Kaynak: İHA

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