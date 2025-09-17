FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50,5 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde 7 yılda inşa edilen, 'Oğuz Khan' isimli yelkenli tekne, düzenlenen törenle denize indirildi. Töreni izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok...
Çiğdem Sevinç

İçmeler mevkindeki bir tersanede 7 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan 'Oğuz Khan', düzenlenen törenle suya indirildi. Töreni izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok... 1

PİYANO EŞLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ, PLAJ, ASANSÖRLÜ MUTFAK, BUHAR ODASI VE TÜRK HAMAMI

Tersane sahibi Emre Oğuz, teknenin Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu geçebilecek kapasitede olduğunu belirtip, "Master kabinimizde buhar odası ve Türk hamamı bulunuyor. Salonumuzda akşam yemeklerinde piyano çalınacak. Asansörlü mutfak sistemimiz, havuz, jakuzi ve plaj alanlarımız var. Ayrıca oyun alanı da yer alıyor" dedi.

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok... 2

'ÖZ SERMAYEMİZLE YAPIMINI TAMAMLADIK''

Tekneyi öz sermaye ile yaptıklarını söyleyen tersane sahibi Oğuz, "Teknemizin 7 sene önce imalatına başladık. Bizim yatımızın şöyle bir özelliği var; Atlantik ve Pasifik'i geçerken yolcu gezdirebiliyoruz. Sınırsız bir limitimiz var. Master kabin içerisinde buhar odası ve Türk hamamı var. Salonumuzda akşam yemeğinde piyano çalacak. Asansörlü bir mutfak sistemimiz var. Havuz ve jakuzi alanlarımız var. Bunun yanı sıra plaj ve havuzumuz var. Buna bağlı olarak bir oyun kaydığımız alan da olacak. Teknemiz 50,5 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, satışı yapılmadı öz sermayemizle yapımını tamamladık. Kendi adımıza yapıldı yaklaşık 1,5 yıl dünya sularında gezdirip, tanıtımını yapıp ondan sonra satışa koyacağız. Yelkeni ve balonu olan bir tekne, motorla 14,5 mil hedefliyoruz. Yelkende de 17 mil hedefimiz var. Maliyetini söylemeyeyim de bankanın yaptığı eksperde yaklaşık 978 milyon 336 bin TL değeri çıktı. Bu kış inşallah Karayipler'e gideceğiz. Sezonda turları yapıp, sezon sonunda Monako fuarında satışa koymayı planlıyoruz. Satış bedeli ise 20 ila 30 milyon avro arasında olur. Öz sermayemizle yaptık. Dört tekne bitirdik; o kazandığımız parayla bunu yaptık" dedi.

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok... 3

Yapımı 7 yıl sürdü: 30 milyon avroya satılacak! İçinde yok, yok... 4

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artık girişler ücretli oluyor: 10 dakikayı geçince...Artık girişler ücretli oluyor: 10 dakikayı geçince...
Konut kredisi faizlerinde yeni beklenti! 'Yüzde 1.50'lerin altı...'Konut kredisi faizlerinde yeni beklenti! 'Yüzde 1.50'lerin altı...'

Anahtar Kelimeler:
hamam deniz avro tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.