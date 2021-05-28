1100 TL pandemi yardım başvurusu sonuçları açıklandı mı? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Pandemi sosyal destek başvurusu için T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

"0 - Pazartesi

2 - Salı

4 - Çarşamba

6 - Perşembe

8 - Cuma"

Günlerinde başvuruda bulunabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, herkes başvuruda bulunabiliyor. Başvuru durumu ve süreçleri, e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı olarak yapılıyor. Aynı haneden birden fazla farklı başvuru yapılması halinde, tek bir başvuru şeklinde değerlendirilmekte.

