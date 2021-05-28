1100 TL pandemi yardım başvurusu sonuçları açıklandı mı? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."ifadelerini kullanmıştı.
Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.
1100 TL pandemi sosyal yardım parası sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/
Giriş yaptıktan sonra arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.
Pandemi sosyal destek başvurusu için T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;
"0 - Pazartesi
2 - Salı
4 - Çarşamba
6 - Perşembe
8 - Cuma"
Günlerinde başvuruda bulunabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, herkes başvuruda bulunabiliyor. Başvuru durumu ve süreçleri, e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı olarak yapılıyor. Aynı haneden birden fazla farklı başvuru yapılması halinde, tek bir başvuru şeklinde değerlendirilmekte.
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