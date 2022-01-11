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Yargıtay acımadı! 'Beceriksiz ve cahil' kelimesi işinden etti

11.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, işçinin, mesai arkadaşına ‘beceriksiz’ ve ‘cehalet abidesi’ şeklindeki ifadelerinin geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti.

Yargıtay acımadı! 'Beceriksiz ve cahil' kelimesi işinden etti

İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir işçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘beceriksiz ve cehalet abidesi’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu.

İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan davacı işçi, şirkette işçi sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmakta iken aynı iş yerinde çalışan 12 işçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üst düzey yöneticilere atılan e-postada yer alan ifadelerin gösterildiğini kaydetti.

Davalı şirketin sunduğu gerekçelerin hukuki dayanaktan yoksun ve kötü niyetli olmakla birlikte iş akdinin haklı nedenle feshettiği iddiasının kabul edilebilir yanının bulunmadığını öne sürdü. Feshin asıl nedeninin müvekkili ile beraber çalışan ve iş akdi feshedilen 12 işçinin sendika üyesi olduğunu hatırlattı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme kararında davacının imzasının da bulunduğu yazıda üretim müdürüne hitaben, ‘beceriksiz ve cehalet abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, neden ve neye göre seçtiğini merak etmekteyiz’ ifadelerinin yer aldığına dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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