FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alan herkesi ilgilendiriyor

Bir vatandaş 2013 yılında aldığı sıfır aracında aynı sorunu 3 defa yaşadı. Yargıtay, sıfır araç alanları güvence altına alan emsal bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, "EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının üretimden kaynaklandığı ve değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği gözetildiğinde misli ile değişimine karar verilmesi gerekir" dedi.

Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alan herkesi ilgilendiriyor

Bursa'da sıfır otomobil alan bir vatandaşın hukuk mücadelesi mutlu sonla bitti. Davacı vekili; müvekkilinin davalı otomotiv şirketinden 2013 yılında davaya konu aracı satın aldığını, aracın teslim alınmasından 3 ay sonra otomatik şanzıman/vites sisteminde arıza yaşanması nedeniyle 2013 yılında şanzıman sisteminin tamamen değiştirildiğini ancak kısa bir süre sonra aynı arızanın nüksetmesi nedeniyle 2014 yılında ikinci defa şanzıman değişikliği yapıldığını, aynı sorunun üçüncü defa tekrarlaması nedeniyle davalının Bursa'da bulunan servisinden 2014 yılında randevu aldığını, ancak İstanbul'a taşınması nedeniyle bu randevuya gidilemediğini belirtti.

Aracın satın alındığı tarihten kısa bir süre sonra ortaya çıkan, tamir ve değişimlere rağmen giderilemeyen bu arıza nedeniyle gizli ayıplı olduğunu ileri sürülürken, davacı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etti. Davalılar ise vekilleri aracılığı ile açılan davanın reddini talep etti.

ÇORLU 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, somut olayda davacının aracının iki defa şanzıman arızası nedeniyle onarım gördüğü, davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullandığı, ancak malın üçüncü defa arızalandığı ifade edilmesine rağmen bu hususun ispat edilemediği, yönetmelikte aranan 4 defa arızalanma ve bununla birlikte maldan yararlanamamanın sürekli olması şartlarının gerçekleşmediği, sunulan servis kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, aracın halen davacı tarafından kullanıldığını belirtti.

Mahkeme rutin servis kontrollerinin de yaptırıldığı, davacının, malın onarılması seçimlik hakkını kullanması nedeniyle artık misliyle değiştirilmesi seçimlik hakkını kullanması için yasal şartların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verdi. Davacı vekili, bu kararı temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, araçta yapılan onarıma rağmen davacının ayıbın giderilmediği iddiası karşısında uzman ve tarafsız 3 kişilik bilirkişi heyetinden denetime elverişli raporu alınıp sonucuna uygun karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

Yargıtay dan emsal karar! Sıfır araç alan herkesi ilgilendiriyor 1

ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BOZMAYA UYDU

Bozmaya uyan Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu otomobilin sıfır kilometre satın alınmasından sonra beliren EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının kullanım hatasından kaynaklanmadığı, üretiminden kaynaklandığı, değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği, ayıpsız emsallerine nazaran beklentileri ve kullanımı olumsuz etkilediği, belli bir kilometre ve süre ile kullanıldıktan sonra gizli ayıplı olduğunun anlaşılmasına göre, tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamadığı gerekçesiyle 2013 tarihli fatura ile satışa konu 2013 model aracın davalılara iadesi ile aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi. Bu defa kararı davalılar, vekilleri aracılığıyla temyiz etti.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ DÜZELTEREK ONAY KARARI VERDİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verilen kararın doğru olduğunu ancak aracın iadesine yönelik hüküm tesis edilirken her türlü takyidattan ari şekilde teslimine karar verilmediği anlaşıldığından hükmü düzelterek onadı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu kararı ile sıfır araç alanları güvence altına alan emsal bir karara imza atmış oldu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları15 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
16 yaşındaki kız çocuğumla zorla birlikte oldu16 yaşındaki kız çocuğumla zorla birlikte oldu

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay karar sıfır araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.