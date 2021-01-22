FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yargıtay'dan emsal miras kararı

Yargıtay'dan emsal miras kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2021 13:50 | Son Güncelleme

Bursa’da, kayınpederinden kalan miras arsa satışından elde ettiği parayı harcayan damat, eşinden boşanınca hayatının şokunu yaşadı. Mahkemenin ‘damat paranın yarısını iade etmeli’ kararını bozan Yargıtay, paranın tamamı iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte Bursalı damat, kayınpederinden kalan mirası 17 sene sonra iade etmek zorunda kaldı.

Yargıtay'dan emsal miras kararı

Bursa’da, birbirini seven 2 genç 1984 senesinde evlendi. Babası vefat eden gelin, mirastan kalan arsayı satarak elde edilen parayı eşiyle açtırdığı ortak hesaba aktardı. İddiaya göre, uyanık damat 2003 senesinde ortak hesaptan 74 bin lira çekti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2010 senesinde boşandı. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan davacı kadın, babasından kalan mirası hoyratça harcadığını iddia ettiği kocasından 74 bin liranın tahsil edilmesini istedi. Babasının vefat etmesi sonucunda kendisine intikal eden miras bedelinin davalı ile açtırdıkları ortak hesaba yatırıldığını belirten davacı kadın, davalının kendisine haber vermeden hesaptan 74 bin lira çekerek sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını veya saklandığını dile getirdi.

EMSAL KARAR

12.11.2003 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Davalı eski koca, davanın reddini istedi. Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kabulü ile 74 bin lira ana para ile 64 bin TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 138 bin TL’nin davalıdan tahsiline hükmetti. Davalının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Bozmaya uyan Bursa 5. Asliye Hukuku Mahkemesi, davanın kısmen kabulü ile 37 bin TL'nin tahsiline karar verdi. Hüküm hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, miras parasının tamamının iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Davacı taraf müşterek hesaptaki paranın ölen babasından intikalen gelen taşınmazın satışından elde edilen para olduğunu ileri sürmüş, davalı ise bu olguyu kabullenerek, davacıya babasından gelen ve müşterek hesaba yatırılan bu paranın gerek müşterek çocukları gerekse ortak evleri için kullandıkları savunmasında bulunmuştur. Mahkemece, müşterek hesaptaki paranın davalı tarafından çekildiği, bu paranın tarafların müşterek çocuğunun sünnet düğünü için harcandığı ve ortak evin tadilatı için kullanıldığı yönündeki davalı savunmasının kanıtlanamadığı gerekçesi ve yarı yarıya sorumluluk esası benimsenerek davanın kısmen kabulü ile 37 bin TL'nin 12.11.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Bir eşin miras ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, müşterek hesaptaki para, davacıya ölen babasından intikalen gelen kişisel mal varlığı olup, bunun müşterek hesaba yatırılmış olması, bu paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Davalı tarafından çekildiği dosya kapsamı ile sabit olan paranın evlilik birliğine özgülenerek harcandığı davalı tarafından ispatlanamamıştır. Hal böyle olunca, müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ait kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir. Mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteğiVakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Enflasyon düşecek mi?Enflasyon düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı
Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!
81 ile gönderiyor, talebe yetişemiyor
81 ile gönderiyor, talebe yetişemiyor
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Ek ödemeler bugün hesaplara yatıyor!
Ek ödemeler bugün hesaplara yatıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekabet Kurulu'ndan Novartis ve Roche ilaç şirketlerine para cezası
İki ilaç şirketine büyük ceza
Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Emekli maaşı zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2021? Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
Bakan Selçuk duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık? İşte 22 Ocak banka çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri değişti!
81 ile deve sucuğu gönderiyor, talebe yetişemiyor
81 ile gönderiyor, talebe yetişemiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.