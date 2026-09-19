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Yargıtay'dan emsal nafaka kararı! 'Emeklilik maaşı' detayı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve düzenli geliri bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Daire, kadının emekli olması ve sabit gelirinin bulunmasının yanı sıra tarafların gelirlerinin birbirine yakın veya denk olması nedeniyle nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı! 'Emeklilik maaşı' detayı
Cansu Çamcı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olup düzenli geliri bulunan kadına nafaka bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

YARGITAY NAFAKA KARARINI BOZDU

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay dan emsal nafaka kararı! Emeklilik maaşı detayı 1

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

EMEKLİ MAAŞI DETAYI

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

Yargıtay dan emsal nafaka kararı! Emeklilik maaşı detayı 2

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma
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