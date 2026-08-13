FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yargıtay’dan emsal 'yıllık izin' kararı!

Yargıtay, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı dönemlerde çalışan veya emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin önceki kıdemlerinin, yeni dönemdeki yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine ilişkin emsal nitelikte bir karar verdi.

Yargıtay’dan emsal 'yıllık izin' kararı!
Cansu Çamcı

İş Kanunu’na göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, işçinin iş yerindeki hizmet süresine göre belirleniyor. Yıllık izin süresi hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak uygulanıyor.

EMSAL NİTELİĞİNDE 'YILLIK İZİN' KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı dönemlerde görev yapan ya da emekliliğin ardından aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren işçilerin yıllık izin haklarının hesaplanmasına dair emsal niteliğinde bir karara imza atarak, önceki çalışma dönemine ait izinler kullanılmış veya ücretleri ödenmiş olsa dahi eski kıdemin yeni dönemdeki yıllık izin süresi hesabında mutlaka dikkate alınması gerektiğini kararlaştırdı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, söz konusu dava aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015 - 31 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında çalışan bir işçinin, kullanılmayan izin günlerinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle yargıya başvurması üzerine açıldı. Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yeri bünyesinde çalışmaya devam eden çalışanları yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı! 1

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KARARI BOZULDU

Dava sürecinde davalı işveren, işçinin ilk çalışma dönemine ait tüm yasal haklarının ödendiğini ve bu nedenle ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin hesabının sıfırdan başlatılması gerektiğini savundu. Yargılama aşamasında İş Mahkemesi işçiyi haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi ise ilk dönemin tasfiye edildiği gerekçesiyle işveren lehine karar verdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Yargıtay kararında, ilk dönemde yıllık izinlerin kullanılmış olmasının veya kullanılmayan izinlere ait ücretlerin ödenmiş bulunmasının, ikinci dönemde hak kazanılacak yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin hesaba katılmasına engel teşkil etmediğine hükmedildi.

Bunu bir örnekle açıklayalım. İşçi İşveren Ali Beyin işletmesinde Mart 2015 – Mart 2023 tarihleri arasında çalışmıştır. İşçi EYT ile emekli olunca kıdem tazminatını ve kullanmadığı izin sürelerinin ücretini de ödemiştir. Bu işçinin ikinci dönemdeki yıllık izin süresi, ister emekli olduktan hemen sonra isterse emekli olduktan 6 ay sonra çalışmaya başlamış olsun ilk defa çalışmaya başlamış gibi 14 gün üzerinden değil, 5 yıldan fazla kıdemi olan işçi gibi değerlendirilerek yıllık 24 gün üzerinden hesaplanacak.

Emsal nitelikteki karar, emekli olduktan sonra aynı işveren nezdinde çalışmasını sürdüren işçilerin yıllık izin sürelerinin tespit edilmesinde önceki çalışma dönemlerinin de hesaba dahil edilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) belli olduABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) belli oldu
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 22 ülkeye su ürünü ihraç edildiDoğu Karadeniz'den 7 ayda 22 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay yıllık izin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.