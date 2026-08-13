Yargıtay’dan emsal 'yıllık izin' kararı!

İş Kanunu’na göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, işçinin iş yerindeki hizmet süresine göre belirleniyor. Yıllık izin süresi hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak uygulanıyor.

EMSAL NİTELİĞİNDE 'YILLIK İZİN' KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı dönemlerde görev yapan ya da emekliliğin ardından aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren işçilerin yıllık izin haklarının hesaplanmasına dair emsal niteliğinde bir karara imza atarak, önceki çalışma dönemine ait izinler kullanılmış veya ücretleri ödenmiş olsa dahi eski kıdemin yeni dönemdeki yıllık izin süresi hesabında mutlaka dikkate alınması gerektiğini kararlaştırdı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, söz konusu dava aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015 - 31 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında çalışan bir işçinin, kullanılmayan izin günlerinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle yargıya başvurması üzerine açıldı. Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yeri bünyesinde çalışmaya devam eden çalışanları yakından ilgilendiriyor.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KARARI BOZULDU

Dava sürecinde davalı işveren, işçinin ilk çalışma dönemine ait tüm yasal haklarının ödendiğini ve bu nedenle ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin hesabının sıfırdan başlatılması gerektiğini savundu. Yargılama aşamasında İş Mahkemesi işçiyi haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi ise ilk dönemin tasfiye edildiği gerekçesiyle işveren lehine karar verdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Yargıtay kararında, ilk dönemde yıllık izinlerin kullanılmış olmasının veya kullanılmayan izinlere ait ücretlerin ödenmiş bulunmasının, ikinci dönemde hak kazanılacak yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin hesaba katılmasına engel teşkil etmediğine hükmedildi.

Bunu bir örnekle açıklayalım. İşçi İşveren Ali Beyin işletmesinde Mart 2015 – Mart 2023 tarihleri arasında çalışmıştır. İşçi EYT ile emekli olunca kıdem tazminatını ve kullanmadığı izin sürelerinin ücretini de ödemiştir. Bu işçinin ikinci dönemdeki yıllık izin süresi, ister emekli olduktan hemen sonra isterse emekli olduktan 6 ay sonra çalışmaya başlamış olsun ilk defa çalışmaya başlamış gibi 14 gün üzerinden değil, 5 yıldan fazla kıdemi olan işçi gibi değerlendirilerek yıllık 24 gün üzerinden hesaplanacak.

Emsal nitelikteki karar, emekli olduktan sonra aynı işveren nezdinde çalışmasını sürdüren işçilerin yıllık izin sürelerinin tespit edilmesinde önceki çalışma dönemlerinin de hesaba dahil edilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.