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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 209 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Cansu Çamcı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 209 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 202 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise değişmeyerek 199 bin oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 22 bin azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

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işsizlik abd başvuru
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