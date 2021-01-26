Yargıtay'dan flaş karar: Mesai arkadaşına ‘terbiyesiz’ dedi işten kovuldu

Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşıyla tartışan genç, iddiaya göre Y. isimli işçinin üzerine yürüyerek ‘terbiyesiz’ dedi. Yaşanılanlara şahitlik eden patron, mesai arkadaşına ‘terbiyesiz’ diyerek sataşan işçiyi İş Kanunu’nun 25/2-d maddesi gereğince tazminatsız şekilde işten çıkardı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan kovulan işçi, 4 sene boyunca çalıştığı iş yerinden haksız şekilde çıkarıldığını belirterek, davalı şirket tarafından tüm hak ve alacaklarını talep ettiğini, davalının herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını istedi. Mahkemede savunma yapan davalı iş yeri sahibi ise davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca; 'işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması' nedeniyle haklı olarak feshedildiğini öne sürdü. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshine sebep olan şirket prosedür ve kurallarına aykırı fiil ve eylemi aynı mağazada görev yapan personellerin vermiş olduğu savunmalar ve tutanaklar ile de doğrulandığını dile getirdi. Davalı patron; şirket ile davacı arasındaki güven ilişkisi ortadan kalkmış olup davacının eylemi ile mağazanın çalışma ortamını ve huzurunu onarılmayacak ölçüde zedelediğini, davacının dava dilekçesinde işten haksız olarak çıkarıldığı yönündeki iddiasının gerçek dışı olduğunu, bu iddialarına ilişkin herhangi bir dayanak göstermediğini savunarak, davanın reddini istedi.