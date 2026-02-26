Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren BES ve kıdem uyarısı

Eski İş Kanununa göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını tamamlayanlar kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabiliyorlar. İşveren katkılı BES’i alabilmek için ise şirketin belirlediği koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. İşe giriş tarihine göre koşulları yerine getiren işçiler önce Sosyal Güvenlik Kurumundan kıdem tazminatı yazısı alıp, işten ayrılma yazısı ile birlikte işverene ibraz etmek suretiyle kıdem tazminatı alabilirler.

3 YIL DETAYI

İşçinin maaşından yüzde 3 oranında kesilen BES’e işveren de her ay belli oranda katkıda bulunuyor. İşverenin BES katkısını alabilmek için en az 3 yıl çalışmaya devam koşulu bulunuyor. Üç yıl dolmadan işten ayrılan kişiler, işveren katkısından faydalanamıyor. İşçi haklı nedenle iş akdini feshederse veya işveren haklı bir sebep olmadan işten çıkartırsa işçi BES’te biriken işveren katkısını alabiliyor.

Yaş dışındaki emeklilik koşulları ilk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre şöyle:

8 Eylül 1999 ve öncesi çalışmaya başlayanlar: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayanlar: 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü veya sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.

1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayanlar: 5400 prim günü. (Bu dönemde başlayan kişiler için 1 Mayıs -31 Aralık 2008 tarihinde 4600 gün olmak üzere, takip eden her yıl 100 gün artırılmaktadır.)



İŞVEREN KATKISI ALAMAYABİLİRSİNİZ

Hangi durumlarda alınamayacağını ise HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç, şu sözlerle açıkladı:

“Şirket bu konuda bir hak tanımıyorsa yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatını alanlar, BES’teki işveren katkısını alamazlar. Nitekim Yargıtay 23 Ekim 2025 tarihli kararında işçiye işveren katkısının ödenmesi öngörülen bölge adliye mahkemesi kararını bozdu”



Dava dosyası ile ilgili detaylı bilgi veren Kıvanç, şu cümleleri kurdu:

“İşçinin çalıştığı yabancı şirket 2005 yılından beri çalışmakta olan işçiyi 2014 yılında işveren katkılı emeklilik planına aldı. Bu plan kapsamında işçinin ücretinden yüzde 3 oranında kesinti yapıldı, işveren de her ay yüzde 5 oranında katkı sağlayarak BES’e yatırmaya başladı. Ancak işçi 2016 yılında yaş dışındaki koşulları tamamlayınca işten ayrılarak kıdem tazminatını ve BES’teki tüm parayı istedi. Şirket kıdem tazminatını ödedi ancak BES’teki işveren katkısını sigorta şirketinden alarak kendi kasasına koydu. İşçinin dava açması üzerine iş mahkemesi, şirketi haklı bularak işçinin işveren katkısını alamayacağı kararı verdi. Bölge adliye mahkemesi ise işçiyi haklı bularak işveren katkısının işçiye ödenmesine hükmetti”



YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise işvereni haklı buldu. Yargıtay kararında, işçinin yasal emeklilik koşulları oluşmadığı gibi 3 yıllık bekleme şartının da gerçekleşmediği vurgulandı. Kararda, yaş dışında emeklilik koşullarına hak kazanmış olma durumunun kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir neden olmakla birlikte işçi açısından haklı fesih sebebi kabul edilemeyeceği, bu nedenle işyeri yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmeden işten ayrılan işçiye BES’teki işveren katkısının ödenemeyeceği belirtildi.