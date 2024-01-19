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Yarı yıl tatilinde otobüs biletleri tükendi: 3 bin ek sefer düzenlenecek

19.01.2024 12:52 | Son Güncelleme:
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Okullar yarı yıl tatiline girerken otobüs terminallerinde de hareketlilik arttı. Otobüs biletleri tükendi, 3 bin ek sefer düzenlenecek.

Yarı yıl tatilinde otobüs biletleri tükendi: 3 bin ek sefer düzenlenecek

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yarıyıl tatili için otobüs biletlerinin tükendiğini ve ek seferler konulduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bugün çocukların karne almasıyla birlikte yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artırdığını söyledi.

Tatilde birçok ailenin seyahat edeceğini dile getiren Yıldırım, "Yarıyıl tatili için satışa sunulan otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu. Türkiye genelinde günde 17 bin civarında otobüs seferi yapılıyor. Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı. Ek seferler daha çok kısa mesafe ve büyükşehirlere düzenlendi." diye konuştu.

Yıldırım, yarıyıl tatilinin başladığı ve bittiği tarihlerde otobüslerin doluluk oranlarının daha yüksek olduğuna işaret etti.

Üniversitelerin tatil zamanlarıyla bir çakışma olmaması nedeniyle bekledikleri yoğunluğunun yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Yarıyıl tatili süresince yaklaşık 5,5 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, "Rekabetçi bir ortam var. Bilet fiyatlarımız maliyetleri karşılayacak şekilde bile değil. Uçak fiyatlarında zaman zaman kampanya yapılıyor ama biz fiyatlarımızda oynama yapamıyoruz." dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNDU

Yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk olabileceğini söyleyen Yıldırım, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Yıldırım, otobüs şoförlerinin özellikle uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şoförlerimiz uykusuz veya yorgun olduklarında dinlenmeli. Araçta telefon kullanmamalılar. Ayrıca, yolcularımız da muhakkak emniyet kemerini bağlasınlar. Firma sahipleri de duyarlı olmalılar, sürücüleri sürekli takip etmeliler. Şoförler takip edildiğini bilerek hareket etmeli. Bu konularda taviz verilmemeli."

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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