FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yarı-zamanlı çalışan gençlere güzel haber! 31 Aralık’ta başlayacak

Yarı-zamanlı çalışan gençlere güzel haber! 31 Aralık’ta başlayacak

21.09.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesine destek amacıyla yarı zamanlı çalışan pek çok genç için güzel haber geldi. 31 Aralık’tan itibaren tamamen hayata geçecek yasal düzenleme ile artık yarı zamanlı çalışan gençlerin hakları da güvence altına alınacak İşte detaylar…

Yarı-zamanlı çalışan gençlere güzel haber! 31 Aralık’ta başlayacak

Okurken aynı zamanda aile geçimine destek amacıyla çalışan pek çok genç bulunuyor. Yarı zamanlı çalışmak zorunda kalan gençlerin hakkı zaman zaman bazı işverenler tarafından yeniyordu. Ancak yapılacak yeni düzenleme ile birlikte gençlere ücretli izinden, kıdem tazminatına kadar pek çok hak verilecek. Gözler 31 Aralık tarihine çevrildi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HAKLAR İŞ KANUNU’NA GİRİYOR

İş Kanunu hem işçileri hem de işverenleri korumak adına düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler arasına bir yenisi daha eklendi. Yarı zamanlı (Part-time) çalışan işçiler için de artık haklar kanun çerçevesine alındı. Buna göre yarı zamanlı çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'na giriyor. Gençlerin tercihi olan yarı zamanlı çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık itibarıyla hayata geçirilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİYOR

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok işyeri önlem almak için uzaktan çalışma sistemine geçti. Hatta pek çok işveren gevşetilen önlemlerin ardından da bu çalışma sistemini devam ettirme kararı aldı. İş Kanunu’ndaki mevzuat yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALARI NASIL HESAPLANIR?

Esnek çalışma içinde en yaygın olan, emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılana kısmi süreli çalışma deniyor. Örneğin, bir işyerinde emsal bir işçi haftada 45 saat çalışıyorsa, o işyeri için 30 saat ve daha altı yapılan çalışmalar kısmİ süreli çalışma kapsamına giriyor. Bir ay içinde kısmi süreleri olarak çalışılan toplam süre, günlük çalışma süresi kabul edilen 7.5 saate bölünüyor. Çıkan miktar üzerinden sigorta primi yatırılıyor.

AİLELER ÇOCUKLARI OKUL ÇAĞINA GELENE KADAR KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR

Analık hali durumunda izinlerin bitimi itibarıyla anne ya da baba çocuğun ilköğretim çağına geldiği tarihe kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talebin bir ay önce işverene bildirilmesi gerekiyor. Eşlerden birinin çalışmaması durumunda işe giden eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

ESNEK ÇALIŞMA İLE EKSİK PRİM GÜNLERİNİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN

Kısmi süreli çalışma sözleşmesi kapsamında ayda örneğin 12 gün prim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebilir. Bir diğer yöntemde de eksik günler için ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ayda 1000 TL ödeme alabilirsinizMilyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ayda 1000 TL ödeme alabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.