Yarı-zamanlı çalışan gençlere güzel haber! 31 Aralık’ta başlayacak

Okurken aynı zamanda aile geçimine destek amacıyla çalışan pek çok genç bulunuyor. Yarı zamanlı çalışmak zorunda kalan gençlerin hakkı zaman zaman bazı işverenler tarafından yeniyordu. Ancak yapılacak yeni düzenleme ile birlikte gençlere ücretli izinden, kıdem tazminatına kadar pek çok hak verilecek. Gözler 31 Aralık tarihine çevrildi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HAKLAR İŞ KANUNU’NA GİRİYOR

İş Kanunu hem işçileri hem de işverenleri korumak adına düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler arasına bir yenisi daha eklendi. Yarı zamanlı (Part-time) çalışan işçiler için de artık haklar kanun çerçevesine alındı. Buna göre yarı zamanlı çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'na giriyor. Gençlerin tercihi olan yarı zamanlı çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık itibarıyla hayata geçirilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİYOR

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok işyeri önlem almak için uzaktan çalışma sistemine geçti. Hatta pek çok işveren gevşetilen önlemlerin ardından da bu çalışma sistemini devam ettirme kararı aldı. İş Kanunu’ndaki mevzuat yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALARI NASIL HESAPLANIR?

Esnek çalışma içinde en yaygın olan, emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılana kısmi süreli çalışma deniyor. Örneğin, bir işyerinde emsal bir işçi haftada 45 saat çalışıyorsa, o işyeri için 30 saat ve daha altı yapılan çalışmalar kısmİ süreli çalışma kapsamına giriyor. Bir ay içinde kısmi süreleri olarak çalışılan toplam süre, günlük çalışma süresi kabul edilen 7.5 saate bölünüyor. Çıkan miktar üzerinden sigorta primi yatırılıyor.

AİLELER ÇOCUKLARI OKUL ÇAĞINA GELENE KADAR KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR

Analık hali durumunda izinlerin bitimi itibarıyla anne ya da baba çocuğun ilköğretim çağına geldiği tarihe kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talebin bir ay önce işverene bildirilmesi gerekiyor. Eşlerden birinin çalışmaması durumunda işe giden eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

ESNEK ÇALIŞMA İLE EKSİK PRİM GÜNLERİNİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN

Kısmi süreli çalışma sözleşmesi kapsamında ayda örneğin 12 gün prim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebilir. Bir diğer yöntemde de eksik günler için ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir.



