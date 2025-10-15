FİNANS

Yarım Altın fiyatları rekor seviyede: Yatırımcılar ne yapmalı?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor. Yarım altın fiyatları da bu yükselişten nasibini alarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, yarım altın ne kadar oldu ve bu yükseliş daha ne kadar sürecek? Uzmanlar, yatırımcılara hangi tavsiyelerde bulunuyor?

Cansu Akalp

Altın rallisi sürüyor, yarım altın fiyatları zirveyi gördü. Uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan küresel gelişmelerle birlikte adeta bir ralliye girdi. Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.180 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, Türkiye piyasasında da gram altın fiyatlarını 5.600 TL'nin üzerine taşıdı. Altın fiyatlarındaki bu artıştan en çok etkilenen yatırım araçlarından biri de yarım altın oldu. Yarım altın, özellikle küçük yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yatırım aracı olarak biliniyor. Düğünlerde, özel günlerde hediye olarak da verilen yarım altın, son dönemdeki fiyat artışlarıyla yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Ancak, altın fiyatlarının bu kadar yükselmesi, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Şimdi yarım altın almak mantıklı mı? Yoksa satış yapmak için doğru zaman mı? Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini ve jeopolitik risklerdeki artışı gösteriyor. Fed'in faiz indirimine gitmesi, doların değerini düşürerek altının cazibesini artırıyor. Aynı zamanda, ABD-Çin arasındaki gerginlik, Ortadoğu'daki belirsizlikler gibi jeopolitik riskler de yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor ve bu da altın talebini artırıyor. Bloomberg'in derlediği son tahminlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Societe Generale, JP Morgan, BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük yatırım bankaları, altın fiyatları için yıl sonu tahminlerini yükseltmiş durumda. Ancak, uzmanlar, altın fiyatlarının her zaman dalgalanmalar gösterebileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Peki, yarım altın yatırımcıları ne yapmalı? Uzmanlar, yatırımcıların aceleci davranmaması ve piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olacak. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkate alarak kendi risk profillerine uygun kararlar vermelidir.

Sonuç olarak, altın fiyatları ve dolayısıyla yarım altın fiyatları tarihi rekorlar kırarken, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Uzmanların tavsiyelerini dikkate alarak, küresel ekonomik gelişmeleri ve jeopolitik riskleri takip ederek, kendi risk profilinize uygun yatırım kararları vermeniz, olası kayıpların önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, yatırım kararları kişiseldir ve her yatırımcı kendi durumunu değerlendirerek en doğru kararı vermelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.656,97
5.657,67
% 1.59
10:44
Ons Altın / TL
175.987,67
176.046,45
% 1.62
10:59
Ons Altın / USD
4.206,91
4.207,42
% 1.57
10:59
Çeyrek Altın
9.051,15
9.250,29
% 1.59
10:44
Yarım Altın
18.045,71
18.500,55
% 1.59
10:44
Ziynet Altın
36.204,56
36.887,95
% 1.59
10:44
Cumhuriyet Altını
37.743,00
38.313,00
% 0.54
16:32
