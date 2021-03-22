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Yarım altın ne kadar oldu? Yarım altın yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 10:11 | Son Güncelleme

Yarım altın fiyatı, geçtiğimiz haftaya 1.350 Türk Lirası bandında başlamıştı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan arttırması ile dolar/TL'deki düşüş gibi altın da keskin bir düşüş yaşamış ve yarım altın 1.332,00 Türk lirasına kadar gerilemişti. 22 Mart gecesi döviz kurlarında ortaya çıkan yaklaşık %15 artış ile altın da bir anda yükselişe geçti ve yaklaşık %12 yükseldi. Bu durum, yarım altının 1.400,00 Türk lirası seviyesini görmesine neden oldu.

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı belli oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

22 Mart 2021 gecesinde Asya piyasalarının açılması ile birlikte altın da euro ve dolara paralel olarak sert bir yükseliş yaşadı.
19 Mart 2021 Cuma günü 1.330 ,00 Türk Lirası bandında olan yarım altın, pazar gecesi yaşanan yükseliş ile 1.590,00 Türk lirasını gördü. Bir gecede 250 Türk lirasının üstünde değer kazanan yarım altın gün içinde düşüş eğilimine girdi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
22 Mart 2021 günü yarım altın 1.400,00 Türk lirasından alınırken satış fiyatı ise 1.451,00 Türk lirası oldu. Yarım altın bu haliyle %6,93 değer kazanmış durumda.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Lütfi Elvan, tavizin hiçbir koşulda söz konusu olmadığına dikkat çekti ve serbest piyasa mekanizmasında herhangi bir tavizin kesinlikle yapılmayacağını ekledi. Liberal kambiyo rejiminin kararlılıkla süreceğini de belirtti.

"OLASI ŞOKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRACAKTIR"

"OLASI ŞOKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRACAKTIR"
Ekonomide reform paketine de işaret eden Bakan Elvan, reform paketinde bulunan eylemlerin, yapısal temelleri daha da güçlendireceğini, olası şoklara karşı direncin artacağını anlattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 723 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 762 Türk Lirası.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını da ani yükselişten etkilenen altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.880,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 3.033,00 Türk Lirası.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
22 Mart 2021 günü Gram Altın 450,64 Türk Lirasından alınırken 450,71 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %11,33 değer kazanmış durumda.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.
Asya'daki piyasaların açılması ile ilk kotasyonlarda dolar, TL üzerinde %16'lık bir yükseliş yaşadı. 21 Mart 2021 akşamı saat 21.30 sularında dolar 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi.

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"
Bakan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklama ile makroekonomik istikrarın en büyük ön koşullarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

"PİYASA İŞLEYİSİ DEVAM ETMELİ"

"PİYASA İŞLEYİSİ DEVAM ETMELİ"
Bakan Elvan, açıklamalarında şu sözlere de yer verdi "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

ATA ALTIN FİYATI

ATA ALTIN FİYATI
Ata altını alış fiyatı 2.833,47 Türk Lirası civarındayken satış fiyatı ise 2.928,95 Türk Lirası.

ALTIN ONS FİYAT

ALTIN ONS FİYAT
Ons altının alış fiyatı 1.732,99 Türk lirası iken satış fiyatı ise 1.732,21 Türk lirası oldu.
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