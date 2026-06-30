Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TÜÇA tarafından yürütülen DOA uygulaması, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde başlayacak.

Tüketiciler, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) teslim ederek, her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak.

"HEM ÇEVREMİZ HEM EKONOMİMİZ KAZANACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamayla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şimdi Sıfır Atık'ı yeni bir aşamaya geçiyoruz, Depozito Yönetim Sistemimizi hayata geçiriyoruz. 1 Temmuz itibarıyla 81 ilimizde kurulacak DOA makineleriyle artık hem çevremiz hem ekonomimiz kazanacak. Şişeleri makinelere atacak, her şişeden elde edilecek 1 lira cüzdanlarınızda birikecek. Burada toplanan şişeler de geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Sadece bireysel bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Türkiye genelinde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar ve kafeler de bu sistemin parçası olacak. Bu sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar adet ambalajı geri dönüşüme kazandıracağız. Ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.