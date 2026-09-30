FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yarısı Bizden Kampanyası 2027'ye uzatıldı: TÜFE detayı

İstanbul'da evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen herkes Yarısı Bizden kampanyasını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararla kampanya süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Yeni düzenlemenin detayları belli oldu. İşte merak edilenler...

Yarısı Bizden Kampanyası 2027'ye uzatıldı: TÜFE detayı
Cansu Çamcı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan "Yarısı Bizden" kampanyası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Riskli yapıların yenilenmesini amaçlayan kampanyada hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor.

Kampanyadan İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapı sahipleri yararlanabiliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor, konut ve iş yerleri için ne kadar destek sağlanıyor, kredi geri ödemeleri ne zaman başlıyor?

Yarısı Bizden kampanyası destek tutarı ne kadar?
Kampanya kapsamında bağımsız bölümlerin dönüşümü için vatandaşlara sağlanan destekler şu şekilde:

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

-Konutlar için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.

Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 1

İŞ YERLERİ İÇİN DE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ VAR

-İş yerleri için belirlenen şartlara göre hibe, kredi ve taşınma desteği sunuluyor.
Alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde ise TOKİ veya Emlak Konut tarafından yürütülen modeller uygulanıyor.

Bugüne kadar Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 376 bin 212 bağımsız bölümün dönüşüm sürecine alındığı belirtildi.

Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 2

KREDİDE KREDİ NOTU ŞARTI ARANMIYOR

Kampanya kapsamında konut ve iş yeri sahiplerine kredi kullandırılırken gelir durumuna ve kredi puanına bakılmıyor.

Böylece hak sahipleri, bankaların standart kredi değerlendirme süreçlerinden farklı bir uygulamayla kampanya kapsamındaki finansman imkanından yararlanabiliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 3

Yarısı Bizden kampanyasına kimler başvurabilir?

Kampanya İstanbul ile sınırlı. İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tamamı destekten faydalanabiliyor. Temel şart, yeni projedeki yapının otopark ve sığınak hariç eski yapının bir buçuk kat büyüklüğünü geçmemesi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle teknik ve mali yeterliliği bulunan bir müteahhit bularak güvenli bir sözleşme hazırlaması öneriliyor. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması için süreç başlatılıyor.

Hak sahibi tespiti yapıldıktan sonra ilçe belediyesine başvuru gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile "hibe taahhütnamesi" ve "kredi sözleşmesi" imzalanıyor ve kampanyaya dahil olunuyor.
Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 4

KONUT İÇİN 875 BİN TL HİBE VE 875 BİN TL KREDİ

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

Evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirecek vatandaşlar bu destekten faydalanabiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

İş yerleri için destek tutarları farklı uygulanıyor. Her bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi sağlanıyor.

EV SAHİBİ VE KİRACI AYRINTISI

Taşınma desteğinde iki önemli ayrıntı bulunuyor. Destek, evde ev sahibi yaşıyorsa kendisine; kiracı bulunuyorsa kiracıya veriliyor. Ayrıca aylık dönüşüm kira desteği ile taşınma desteği aynı anda alınamıyor.

Hak sahibinin bu iki destekten birini seçmesi gerekiyor.
Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 5

HİBE VE KREDİ BİRLİKTE ALINMAK ZORUNDA MI?

Hak sahiplerinin hibe ve kredi desteğini birlikte kullanması gerekmiyor. İhtiyaç duymayan vatandaşlar yalnızca hibe desteğinden yararlanıp kredi kullanmamayı tercih edebiliyor.

Ödemeler doğrudan ev ve iş yeri sahiplerine yapılmıyor. Destekler, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılıyor. Kredi verilirken vatandaşların banka kredisine yönelik endişe duymaması gerektiği belirtiliyor. Konut ve iş yerinde hak sahiplerine kredi sağlanırken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.

KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hibe desteğinde geri ödeme bulunmuyor. Kredi taksitleri ise yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeyle ödeniyor. Böylece vatandaş yeni evine geçtikten sonra taksit sürecine giriyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.

Yarısı Bizden Kampanyası 2027 ye uzatıldı: TÜFE detayı 6

TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREYE GİRİYOR

Site benzeri büyük ölçekli dönüşüm projelerinde TOKİ veya Emlak Konut sürece dahil olabiliyor. Riskli yapı kararı sonrasında hak sahiplerinin yüzde 100 uzlaşma sağlaması halinde dönüşüm talepleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne iletiliyor.

Bu kapsamda 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 yıllık dönem sona erdi! Genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı19 yıllık dönem sona erdi! Genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı
Vergi denetiminde yeni dönem yarın başlıyor: 1 Ekim'de faaliyete geçecekVergi denetiminde yeni dönem yarın başlıyor: 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kentsel dönüşüm emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.