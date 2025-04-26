Yarısı Bizden Kampanyası kiracı ev sahibi hibe ve kredi desteği ne kadar, şartları nelerdir? Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı

Kurulmuş olduğu 2011 yılından bu yana hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul kentinde kentsel dönüşüm projesinin desteklenmesinden ve takibinden sorumlu olan devlet kurumdur. Kentte yaşanan kentsel dönüşüm projesini hızlandırmak vatandaşları güvenli binalarda yaşamaları için desteklemek gibi çeşitli devlet desteklerini ve uygulamaları bu kurum takip etmektedir. Yarısı bizden adı verilen proje de İstanbul’daki kentsel dönüşüm uygulaması dahilinde güvenli yerleşim alanları ve binalar meydana getirirken güvensiz ve riskli olanları tespit etmek üzere hareket etmektedir.

Yarısı bizden kampanyası kiracı ev sahibi hibe ve kredi desteği ne kadar?

Birkaç yıl önce başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilen İstanbul’daki kentsel dönüşüm süreci, "yarısı bizden" adı verilen proje ile desteklenmektedir. Yarısı bizden kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Müdürlük de bakanlığın denetimi altında uygulama yapmaktadır. Başvuru yapılarak yararlanılabilen yarısı bizden kampanyası vatandaşlara bu kentsel dönüşüm sürecinde birçok avantaj ve imkan sağlamaktadır.

Kampanya, yarısı Bizden Kampanyası hibe desteği adı altında yürütülmektedir ve hem bizzat hem de e-Devlet üzerinden dijital olarak başvuru yapma imkanı da sunmaktadır. Çeşitli aşamaların tamamlanması ile yürütülen süreç içinde yarısı Bizden Kampanyası kredi desteği imkanından belli şartları sağlamış olan İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan riskli yapıların sahipleri başvuru gerçekleştirerek yararlanabilmektedirler.

Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler katılabilir, kimler başvurabilir?

İstanbul’daki kentsel dönüşüm süreci için oluşturulan devlet destekli yarısı bizden kampanyası, riskli olduğu tespit edilen bina sahipleri tarafından yararlanılabilen bir hizmettir. Başvuru işlemi gerçekleştirildikten sonra onay verilen kişilere yarısı bizden kampanyası dahilinde hibe desteği verilmektedir. Bazı ön şartlara sahip olan projeden İstanbul’daki ilçelere bağlı mülkleri olan herkes yararlanabilmektedir.

Yarısı bizden kampanyası kapsamında hak sahibi olan kişilere destek hibe ödemeleri yapılmaktadır. Hak sahibi olan kişilere sahip oldukları her bir konut için yapılacağı açıklanan ödeme konut başına 700 bin lira olarak ifade edilmiştir. Bu miktar kredi ve diğer her konut için de 1 milyon 400 bin lira kredi verileceği açıklanmıştır.

Yarısı Bizden Kampanyası şartları nelerdir?

Birçok proje ve kampanya gibi devlet destekli olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenen, bu bakanlığa bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan yarısı bizden kampanyası da bazı şartlara sahiptir. Bu şartlara göre:

Yeni yapılacak olan projedeki yapılar sığınak ve otopark harici olarak eski yapının boyutlarından bir buçuk kat fazlasını geçmeyecek şekilde yapılmak zorundadır.

Yarısı bizden kampanyasına başvurmak için sahip olunan binanın riskli olması ve bu konuda resmi bir rapora sahip olması gerekmektedir.

Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler nasıl ve ne zaman yapılır?

2025 yılında yapılan resmi açıklamaya göre birkaç yıl önce başlatılan yarısı bizden kampanyası imkanı için verilen süre uzatılmıştır. Kampanyanın başladığı süreçte başvuru tarihleri olarak belirlenen süre kısıtlaması kalmış ve hak sahiplerinin diledikleri tarihte kampanyadan yararlanabilmeleri için kampanya uzatılmıştır.

Yarısı bizden kampanyası dahlinde ödemeler iş başladığı zaman yüzde 30'u ödenecek biçimde olması şeklinde düzenlenmiştir. İş bittikten sonra ise yüzde 30'u daha ödenmeli ve yapının kullanım izni belgesi alındığı zaman da kalan %10'luk kısmı ödenmiş olmalıdır. Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planına göre ödemeler hak sahiplerinin anlaşmış olduğu yüklenicinin bankada açılmış olan vadesiz hesabına yapılmalıdır.

Yarısı Bizden Kampanyası hangi şartlarda geçersiz olur?

Yarısı bizden kampanyası bazı şartlara bağlı olarak geçersiz olabilir. Proje dahilindeki bağımsız olan bölüm sayısı ya da inşaat alanının bir buçuk katı oranı geçmesi durumunda kampanyadan faydalanabilmek mümkün olmaz.

Bir diğer duruma göre de yapılan resmi açıklamaya göre 2023 yılının nisan ayından önceki tarihte yeni yapı ile ilgili yapı ruhsatı alınmışsa kampanyadan faydalanmak mümkün olamayacaktır. Ayrıca dönüşüme girmiş olan evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı yaşıyorsa da kiracı yarısı bizden kampanyası dahlinde yapılacak olan ödemeyi alabilmektedir.

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İstanbul’daki tüm ilçelerde hayata geçirilen yarısı bizden kampanyası, bu kampanyanın takibinden sorumlu olan ve kampanya süreçlerini takip eden Çevre, Şehircilik v e İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tarih kısıtlaması bulunmadan başvuru yapılabilen bir projedir.

Yarısı bizden kampanyası için başvurular birçok farklı yoldan yapılabilmektedir. Bu yollardan biri de bu amaçla kurulmuş olan çağrı merkezine ulaşmaktır. ALO 181 çağrı merkezi aranarak yarısı bizden kampanyası için başvuru işlemi yapılabilir.

E-Devlet üzerinden de yapılabilecek olan Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonucu öğrenmek için başvuru yapılan sayfa üzerinden başvuru takip edebilmek mümkün olur. Birçok resmi işlemin dijital ortam üzerinden ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayan e-Devlet sisteminde yer alan Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranına ulaşarak kampanyaya başvuru yapılabilmektedir.

Başvuruların takibi de yine bu ekrandan yapılmaktadır. Gerçekleştirilen başvuruların takibi ayrıca ALO 180 çağrı merkezi hattı aranarak da yapılabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olan resmi internet sayfası ve uygulaması üzerinden de hem başvuru yapmak hem de başvuruyu takip etmek mümkün olabilmektedir.