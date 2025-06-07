FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yaş bekleyenler dikkat! 'Cumhurbaşkanımız söz verdi' Çalışanlar için konuştu 'Bu yılın sonuna kadar...'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü müjdesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, prim günlerini doldurarak emeklilik için yaşı bekleyen esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemesi yapması gerektiğini vurguladı.

Yaş bekleyenler dikkat! 'Cumhurbaşkanımız söz verdi' Çalışanlar için konuştu 'Bu yılın sonuna kadar...'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için prim gün sayısı hakkında açıklamada bulundu. Palandöken, hakkaniyetsizlik olduğunu belirterek şu sözleri sarf etti:

iStock-187231694

"Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önceleri söz verdi, ilgili bakanlıklarımızla birlikte açıklamalarda da bulunduk. Bu 7 bin 200 gün meselesi insanların beklentisini çok yükseltiyor. Diyorlar ki, en azından 7-8 bin lira tekrar para veriyoruz, işte 7 bin 200 günü doldurduk, emekli olmaya hak kazandık ama işletmemiz devam ettiği için biz emekli aylığından feragat edelim. Aynı zamanda da 7 bin 200 günü doldurmuş varsayılalım, sağlık hizmetlerinden de yararlanalım. Bildiğiniz üzere, esnaf ve sanatkârlar, Bağ-Kur'lular ilaç alamıyorlar. Şimdi işçinin primini patron ödüyor, memurun primini devlet ödüyor. Esnaf ise dükkânındaki sermayesinden kazansa da kazanmasa da mutlak surette sosyal güvenlik primini yatırmak zorunda kalıyor"

Para-2

BAĞ-KUR'LU ÇALIŞANLAR İÇİN TALEP ETTİ!

Prim günlerini doldurup yaşı bekleyen esnaf ve sanatkalar için sağlık primi ödemesi yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnaf 18 saat çalışıyor, yanında çalışan 8 saat çalışıyor 7 bin 200 günde emekli oluyor; ancak esnaf 9 bin günde emekli oluyor" şeklinde konuştu.

Para-5

Palandöken açıklamalarında şu sözleri sarf etti:

"Biz bu adaletsizliğin önüne geçilmesini istiyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar ekonomideki sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte, en azından 7 bin 200 güne indirilmesi, norm birliğinin sağlanması, Bağ-Kur'lu çalışanların rahat etmesini ve bu serzenişin ortadan kalkmasını sağlayacak. Bizim talebimiz tahmin ediyorum ki bu yılın sonuna kadar bunun gerçekleşmesi. Hem de bu çalışan kesimin, esnaf ve sanatkârların, tarım sektöründekilerin de bu Bağ-Kur sistemine entegrasyonunun yapılmış olması. Norm birliği dediğimiz zaman üç şey aklımıza geliyor Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı. Dolayısıyla bu ayrımcılığın ortadan kalkması için ilgililere bir kez daha bunları iletiyoruz. Daimi görüşüyoruz; ancak bu söylemlerimizin uygulanması, insanları mutlu edecek ve beklentiler bu yönde karşılanmış olacak"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Bendevi Palandöken prim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...

Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor!

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor!

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.