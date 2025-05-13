Üretici merakla bekliyordu, Bakanlık duyurdu: Yaş çay fiyatı belli oldu!

2024 yılında yaş çay fiyatı 19 lira olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıl 17 lira olarak belirlenen yaş çay fiyatına 2 lira da devlet destek ödemesi gelmişti. 2025 yılında ise yaş çayın kilogram başına ne kadar olacağı merak ediliyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yağılan açıklamaya göre, yaş çay fiyatı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Bakanlık yaptığı açıklamad 2024 yılında çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğunu aktardı.

Bakanlık, ÇAYKUR'un 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay aldığını ve bu yıl için de aynı miktarda hedef koyduğunu kaydetti.

2024 yılında 19 lira olduğunu hatırlatan Bakanlık, 2025 yılında yaş çay fiyatının 25 lira 44 kuruş olduğunu duyurdu.

Bakanlık son olarak, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasınız dileriz" şeklinde konuştu.