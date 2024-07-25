Yaş ve prim gün sayısı değişecek, emeklilik reformu masada! Uzman isim risklere dikkat çekti: "Yoksa alacağımız maaşlar harçlık olarak kalacak"

Enflasyon farkı, seyyanen zam ve kök maaş çıkmazıyla tartışmalara neden olan emeklilik sistemi için düğmeye basıldığı ve hükümetin çalışmalara başladığı belirtildi. Yeni sistemde emeklilik yaşının yükseltilerek sabitlenmesi ve prim gün sayısında da değişiklikler öngörülürken uzmanlar da kamuoyuna yansıyan adımları yorumluyor. Gazeteci Abdurrahman Yıldırım düzenlemenin son ana bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, " Son anda olursa daha sert düzenleme ortaya çıkıyor. Gelecekte alacağımız maaşlar harçlık olarak kalacak." uyarılarını yaptı.

"GELECEK AÇISINDAN DOĞRU BULUYORUM"

Yıldırım HaberTürk yayınında, "Olması gereken adım atılıyor. Gelecek açısından doğru buluyorum. Türkiye bu tür düzenlemeleri yaparken çok ince ayara gitmiyor. Bir yerde kesiyor, haksızlıklara yol açabiliyor. Düzenlemeler yapılırken geçişleri adaletli ve önceden yapmakta fayda var. Bugün işe giren insanın ne zaman emekli olacağını bilmesini lazım." dedi.

"SON ANDA OLURSA DAHA SERT DÜZENLEME ORTAYA ÇIKIYOR"

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eninde sonunda zora düşeceğiz. Bu düzenlemelerin aslında bu tür dönemlerde olması daha iyi. Son anda olursa daha sert düzenleme ortaya çıkıyor.

Dünya bu sorunu nasıl aşıyor? İşte emeklilik fonlarını biriktiriyor sonra bunu dünya nerede iyi getiri varsa o taraflara yönlendiriyor.

"HİÇBİR ŞEY YAPAMAYAN BİREYSEL EMEKLİLİĞE PARASINI YATIRSIN"

Bireysel emeklilik önemli. Hiçbir şey yapamayan bireysel emekliliğe parasını yatırsın. Sistem ağır aksak işliyor, kontrol etsin. Düşük getiri görüyorsa itirazını yapsın. Yoksa gelecekte alacağımız maaşlar harçlık olarak kalacak.