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"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

09.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak çalışma yaptıklarını ve konu ile ilgili yasa teklifinin Mecliste olduğunu belirterek “Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak” dedi.

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın zincir marketler yerine sadece bakkalarda satılmasına olanak sağlayacak yasa teklifinin Meclis'te olduğunu ifade etti.

"ZİNCİR MARKETLER EKMEK VE SİGARA SATAMAYACAK"

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve mevcut Oda Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

bendevi palandöken

"YASA MECLİSTE"

Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Mecliste. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de iş yerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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