FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yasak ama çiğniyorlar! 'Ticarete döndü' Her şey ayrı masraf, yüzde 94 oranında zamlandı... 'Mecbur kılıyorlar'

Velilerin özel okul kabusu devam ediyor! Fahiş fiyatlar ile velilerin dert sahibi olmasını sağlayan özel okul ücretlerinin yanı sıra kitap ücretleri de gündem olmaya başladı. Özel okulların kitap ücreti almaları yasaklanmıştı ancak okullar bu kuralı çiğnemeye başladı. Aileler ise fahiş fiyatlar karşısında isyanlarını dile getiriyor.

Yasak ama çiğniyorlar! 'Ticarete döndü' Her şey ayrı masraf, yüzde 94 oranında zamlandı... 'Mecbur kılıyorlar'
Ezgi Sivritepe

Özel okul ücretleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden veliler ücretlerin fahiş seviyelerde olmasından dert yanıyor. Son olarak yüzde 54,8 oranındaki zam sınırına da uyulmaması ve yasak olmasına rağmen kitap ücretinin talep edilmesi velilerin haklı isyanını bir kez daha yenilemesine neden oldu.

özel-okul-fd

YÜZDE 94 ORANINDA ZAM!

2024-2025 yıl döneminde özel okulların kitap ücretleri 32 bin lirayken 2025-2026 dönemi için yüzde 94'lük zam ile 62 bin TL oldu. Kitap ücretleri için "Erken Kitap Ücreti" adı altında daha uygun fiyatlı da kitap alınabilme seçeneği de bulunuyor.

iStock-2175339358

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların kitap ücreti almalarını yasaklarken özel okulların ücret talep etmesi ise velilerin daha fazla rahatsız olmasına neden oluyor. Kitap ücretinin yasak olmasından dolayı bazı okullar ücret talebini "Eğitim Seti" ya da "Eğitim Materyal Seti" olarak dile getiriyor.

iStock-1285398465

OKUL ÜCRETİ DIŞINDA KİTAP ÜCRETİ DE AYRI MASRAF

Çocuğunu özel okula gönderen bir veli ATV Haber'e açıklamalarda bulundu. Öğrenci velisi, "Mecbur kılıyorlar. Kitapları istemiyoruz deme şansımız kalmıyor. Bizim burada ayrı materyallerimiz var deniliyor. Tüm derslere ayrı kitap sunuyorlar, mecbur kıldırıyorlar" sözlerini kullandı.

iStock-1422516934 (2)

Kitap ücreti dışında okul ücreti için belirlenen yüzde 54,8 zam sınırı da çiğnenmeye başladı. Bir başka özel okul velisi ise, "Sanki bunu ticarete dökmüşler gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü Barilla makarnası raflardan toplanıyor!Ünlü Barilla makarnası raflardan toplanıyor!
Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldı!Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldı!

Anahtar Kelimeler:
özel okul özel okul fiyatları ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Yenikapı'da büyük kavga...

Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Yenikapı'da büyük kavga...

Yeni Akit Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' başlığı atmıştı... Hem CHP'den hem sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü!

Yeni Akit Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' başlığı atmıştı... Hem CHP'den hem sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü!

Yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...

Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...

Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldı!

Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldı!

Yaş bekleyenler dikkat! 'Cumhurbaşkanımız söz verdi'

Yaş bekleyenler dikkat! 'Cumhurbaşkanımız söz verdi'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.