Yasak ama çiğniyorlar! 'Ticarete döndü' Her şey ayrı masraf, yüzde 94 oranında zamlandı... 'Mecbur kılıyorlar'

Özel okul ücretleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden veliler ücretlerin fahiş seviyelerde olmasından dert yanıyor. Son olarak yüzde 54,8 oranındaki zam sınırına da uyulmaması ve yasak olmasına rağmen kitap ücretinin talep edilmesi velilerin haklı isyanını bir kez daha yenilemesine neden oldu.

YÜZDE 94 ORANINDA ZAM!

2024-2025 yıl döneminde özel okulların kitap ücretleri 32 bin lirayken 2025-2026 dönemi için yüzde 94'lük zam ile 62 bin TL oldu. Kitap ücretleri için "Erken Kitap Ücreti" adı altında daha uygun fiyatlı da kitap alınabilme seçeneği de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların kitap ücreti almalarını yasaklarken özel okulların ücret talep etmesi ise velilerin daha fazla rahatsız olmasına neden oluyor. Kitap ücretinin yasak olmasından dolayı bazı okullar ücret talebini "Eğitim Seti" ya da "Eğitim Materyal Seti" olarak dile getiriyor.

OKUL ÜCRETİ DIŞINDA KİTAP ÜCRETİ DE AYRI MASRAF

Çocuğunu özel okula gönderen bir veli ATV Haber'e açıklamalarda bulundu. Öğrenci velisi, "Mecbur kılıyorlar. Kitapları istemiyoruz deme şansımız kalmıyor. Bizim burada ayrı materyallerimiz var deniliyor. Tüm derslere ayrı kitap sunuyorlar, mecbur kıldırıyorlar" sözlerini kullandı.

Kitap ücreti dışında okul ücreti için belirlenen yüzde 54,8 zam sınırı da çiğnenmeye başladı. Bir başka özel okul velisi ise, "Sanki bunu ticarete dökmüşler gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.