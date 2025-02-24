Yasak geldi! Piyasadan toplatılıyor... Ciddi risk var, o markanın ürünü fotoğraflarıyla paylaşıldı

Bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan da Ticaret Bakanlığı, satışa sunulan ürünlerdeki hileleri, riskleri ya da sağlığı tehlikeye düşürecek içerikleri kamuoyu ile paylaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilirken Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimlerinde ise özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren ciddi uyarılar yer alıyor.

BAKANLIK MARKA MARKA, FOTOĞRAFLARIYLA DUYURUYOR

Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimleri listesinde yer alınan ürünlerin güvensizlik nedeni belirtiliyor. Bunun yanı sıra bu riske karşılık alınan önlemler de açıklanıyor. Söz konusu ürünler marka marka ve fotoğraflarıyla beraber duyuruluyor.

Son olarak Bakanlığın listesine bir yeni ürün daha eklendi. Özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren bu ürünle ilgili güvensizlik sebebi ve alınan karar paylaşıldı.

PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI

Buna göre; bebek giyim ürün grubundaki Hello Baby ( E Bebek ) marka 2 yaş çıtçıtlı bady mavi Renk (Hello Baby çıtçıtlı bady mavi renk 86827667217416 barkod numaralı) ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

İŞTE GÜVENSİZLİK NEDENİ

Ürünün fotoğrafları da paylaşılırken güvensizlik nedeni olarak "Dişi çıtçıt 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ürünün taşıdığı riskler ile ilgili ise "Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), Yaralanmalar" denildi.